Son zamanlarda erkeklerin dişil enerjilerinin yükseldiğine dair dert yananlar var. Naz, niyaz, ilk adım, trip derken ilişki dengelerinin değiştiğine dair iddialar günden güne artıyor. Bir kadın da katıldığı programda tüm bunları tavuklarla ilişkilendirdi. Erkeklerin tavuk yememesi gerektiğini dile getirdi. Yendiği takdirde dişil enerjilerinin arttığını savundu. Gelin o anlara geçelim.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Peki bundan tavuklafın haberi var mı 😁
yoo yillarca yerim ve sesimin kalin ve gurlugu karsi cinsin ne kadar saglam otoritede olundugu halini anlamaya yetiyor....😉 o karakter meselesi geciniz.
Doğru diyor köy tavukları daha küçüktür et tavuğuna östrojen basıyorlar 3 güne büyüyor