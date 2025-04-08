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Tavukların Hormonlu Olmasından Yola Çıkarak Erkeklere Seslendi: “Tavuk Yemeyi Bırakın, Erkekliğiniz Yükselsin”

Tavukların Hormonlu Olmasından Yola Çıkarak Erkeklere Seslendi: “Tavuk Yemeyi Bırakın, Erkekliğiniz Yükselsin”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.04.2025 - 22:46

İçerik Devam Ediyor

Son zamanlarda erkeklerin dişil enerjilerinin yükseldiğine dair dert yananlar var. Naz, niyaz, ilk adım, trip derken ilişki dengelerinin değiştiğine dair iddialar günden güne artıyor. Bir kadın da katıldığı programda tüm bunları tavuklarla ilişkilendirdi. Erkeklerin tavuk yememesi gerektiğini dile getirdi. Yendiği takdirde dişil enerjilerinin arttığını savundu. Gelin o anlara geçelim.

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İşte detaylar 👇

Sözleri akıl tutulması yaşattı.

Sözleri akıl tutulması yaşattı.

Tüm bu ilişkilendirme tavukların hormonlu olmasından kaynaklıydı. Ancak tavuklar bir yana, ilişki terapistlerinin birçoğu da günümüzde ilişki dengelerinin değiştiğini anlatıyor. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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withlove

Peki bundan tavuklafın haberi var mı 😁

makalele

yoo yillarca yerim ve sesimin kalin ve gurlugu karsi cinsin ne kadar saglam otoritede olundugu halini anlamaya yetiyor....😉 o karakter meselesi geciniz.

Ezgi Ezgi

Doğru diyor köy tavukları daha küçüktür et tavuğuna östrojen basıyorlar 3 güne büyüyor