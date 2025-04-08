Bisikletle Merdivenlerden İnen Genç Hızını Ayarlayamayınca Başka Bir Gence Çarparak Yere Kapaklandı

@rumoss_fr07 adlı Instagram hesabından içerikler üreten genç, merdivenlerden bisikletiyle inmeyi denediği esnada ufak bir kaza geçirdi. Genç, hızla inerken merdivenlerde oturan başka bir genç paniğe kapılıp kaçmak isteyince işler karışmış, kaza kaçınılmaz olmuştu. Bisikleti süren genç, bu merdivenleri ilk kez kullandığını bu sebeple de kontrolü sağlayamadığını anlattı. O anları çevredekiler kayda aldı.