Atatürk’ü Gören 105 Yaşındaki Kadın Nasıl Biri Olduğunu Anlattı

@eemircantas adlı Instagram hesabından içerikler üreten Emircan Taş adlı kullanıcı, anneannesiyle olan bir sohbetlerini paylaşmasıyla ilgi gördü. 105 yaşındaki anneannesi, Atatürk’ü görmüştü ve onunla ilgili hatırladıklarını anlatmıştı. Atatürk’ün efendiliğinden bahseden kadın aynı zamanda çok yakışıklı olduğunu dile getirmişti. Gelin başka neler anlatmış birlikte bakalım.