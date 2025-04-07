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Atatürk’ü Gören 105 Yaşındaki Kadın Nasıl Biri Olduğunu Anlattı

Atatürk’ü Gören 105 Yaşındaki Kadın Nasıl Biri Olduğunu Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.04.2025 - 15:40

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@eemircantas adlı Instagram hesabından içerikler üreten Emircan Taş adlı kullanıcı, anneannesiyle olan bir sohbetlerini paylaşmasıyla ilgi gördü. 105 yaşındaki anneannesi, Atatürk’ü görmüştü ve onunla ilgili hatırladıklarını anlatmıştı. Atatürk’ün efendiliğinden bahseden kadın aynı zamanda çok yakışıklı olduğunu dile getirmişti. Gelin başka neler anlatmış birlikte bakalım.

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İşte detaylar 👇

105 yaşındaki kadının Atatürk’ten bahsederken gözlerinin içi parlıyordu.

105 yaşındaki kadının Atatürk’ten bahsederken gözlerinin içi parlıyordu.

Atatürk ile ilgili anıları dinlerken hepimizin tüyleri ürperiyor. Onu görebilme şansı olan büyüklerimizin anılarını dinlemek keyif veriyor. Aynı zamanda 105 yaşındaki teyzemizin de pozitifliği ve naifliği beğenileri topladı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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