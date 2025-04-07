Mustafa Kemal Atatürk’ün Daha Önce Yayınlanmayan Bir Videosu Gündeme Geldi
Mustafa Kemal Atatürk’ün Daha Önce Yayınlanmayan Bir Videosu Gündeme Geldi
Mustafa Kemal Atatürk’ün arşivlerde yer alan videolarına, fotoğraflarına hakimiz. Şimdiyse 1930 yılında trende öğle yemeği yediği anlara ait bir video kaydı paylaşıldı. Kronik Doküman adlı sayfanın paylaşımı yapmasıyla birlikte o anlar kısa sürede milyonlarca izlenme aldı. Gelin detaylara geçelim!
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İşte o video 👇
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Videoda da görmüş olduğunuz üzere sofra oldukça mütevazıydı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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