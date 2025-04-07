onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Mustafa Kemal Atatürk’ün Daha Önce Yayınlanmayan Bir Videosu Gündeme Geldi

Mustafa Kemal Atatürk’ün Daha Önce Yayınlanmayan Bir Videosu Gündeme Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.04.2025 - 14:47

Mustafa Kemal Atatürk’ün arşivlerde yer alan videolarına, fotoğraflarına hakimiz. Şimdiyse 1930 yılında trende öğle yemeği yediği anlara ait bir video kaydı paylaşıldı. Kronik Doküman adlı sayfanın paylaşımı yapmasıyla birlikte o anlar kısa sürede milyonlarca izlenme aldı. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o video 👇

Videoda da görmüş olduğunuz üzere sofra oldukça mütevazıydı.

Videoda da görmüş olduğunuz üzere sofra oldukça mütevazıydı.

Beğeniler yorumlar yağan video kesidi sosyal medyada birçok sayfada paylaşıldı.

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
7
4
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın