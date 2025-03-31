Sesi Atatürk’e Benzeyen Amcanın 10. Yıl Nutku’ndan Bir Kesit Okumasıyla Tüylerimiz Diken Diken Oldu
Sesi Atatürk’e Benzeyen Amcanın 10. Yıl Nutku’ndan Bir Kesit Okumasıyla Tüylerimiz Diken Diken Oldu
Sesi Atatürk’e benzeyen bir amcamız, 10. Yıl Nutku’ndan bir kesit okumasıyla hepimizi derinden etkiledi. Sesini duyar duymaz tüylerimiz ürperirken eşinin gururu da gözlerinden okunuyordu. Amcamız sosyal medyada paylaşılmasıyla popüler hale geldi. Beğeniler ve yorumlar yağdı.
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Amcamızın sesi Atatürk’ün sesiyle neredeyse birebirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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