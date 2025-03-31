onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sesi Atatürk’e Benzeyen Amcanın 10. Yıl Nutku’ndan Bir Kesit Okumasıyla Tüylerimiz Diken Diken Oldu

Sesi Atatürk’e Benzeyen Amcanın 10. Yıl Nutku’ndan Bir Kesit Okumasıyla Tüylerimiz Diken Diken Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.03.2025 - 11:43

Sesi Atatürk’e benzeyen bir amcamız, 10. Yıl Nutku’ndan bir kesit okumasıyla hepimizi derinden etkiledi. Sesini duyar duymaz tüylerimiz ürperirken eşinin gururu da gözlerinden okunuyordu. Amcamız sosyal medyada paylaşılmasıyla popüler hale geldi. Beğeniler ve yorumlar yağdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Amcamızın sesi Atatürk’ün sesiyle neredeyse birebirdi.

Amcamızın sesi Atatürk’ün sesiyle neredeyse birebirdi.

Okuma şeklini de benzer şekilde yapınca ortaya çıkan sonuç izleyenleri derinden etkiledi. Son zamanlarda yapay zekanın gelişmesiyle birlikte Atatürk’ün sesiyle yeni konuşmalar yapıldığına dair örnekler görüyoruz. Onlarda da sonuçlar son derece gerçekçi oluyor. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın