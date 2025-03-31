Sesi Atatürk’e Benzeyen Amcanın 10. Yıl Nutku’ndan Bir Kesit Okumasıyla Tüylerimiz Diken Diken Oldu

Okuma şeklini de benzer şekilde yapınca ortaya çıkan sonuç izleyenleri derinden etkiledi. Son zamanlarda yapay zekanın gelişmesiyle birlikte Atatürk’ün sesiyle yeni konuşmalar yapıldığına dair örnekler görüyoruz. Onlarda da sonuçlar son derece gerçekçi oluyor. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!