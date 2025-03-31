İyi İnsanlar İyi ki Var! Çöplükte Bulduğu Köpeği Hayata Döndüren Hayvansever

@ankaragaripleri_ adlı Instagram sayfasından hayvanlara dair paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi, Şarkikaraağaç çöplüğünden kurtardığı köpek dostumuzu paylaşmasıyla etkileşimlerin odağında oldu. Buldukları köpek dostumuza yaşından dolayı Dede ismini vermişlerdi. Dede, eklem problemleri, deri hastalıkları derken bir deri bir kemik kalmıştı. Hayvansever içerik üreticisi Dede’yi olduğu yerden kurtarıp yeni bir hayata başlayabilmesine vesile olmuştu.
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Yardıma ihtiyacı olan her köpeğin Dede kadar şanslı olmasını diliyoruz.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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