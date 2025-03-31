İyi İnsanlar İyi ki Var! Çöplükte Bulduğu Köpeği Hayata Döndüren Hayvansever

Ne yazık ki tüm patili dostlarımız aynı şansa sahip olamıyor. Kimileri ölüme terk edilirken, kimileriyse güzel bir hayat yaşıyor. Bu sebeple yardıma ihtiyacı olan bir hayvan gördüğümüzde sırtımızı dönüp gitmek yerine yardım eli uzatmanın hayati değeri olabiliyor.