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Gençler Kendi Memleketini Abartan İlk 6 İli Sıraladı: Birincilik Sivas'ın Oldu

Gençler Kendi Memleketini Abartan İlk 6 İli Sıraladı: Birincilik Sivas'ın Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.03.2025 - 13:37

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@genctg adlı Instagram sayfasından içerikler üreten gençler, sıralama yaptıkları paylaşımlarıyla etkileşimlerin odağı oluyor. Şimdiyse en çok abartılan memleketleri sıraladılar. Herkesin memleketi kendine güzel olsa da kimi illerimiz bu işi epey abartıyor. Gelin en çok abartılan 6 il hangisiymiş birlikte bakalım!

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İşte detaylar 👇

Gördüğünüz gibi listenin birincisi Sivas, sonuncusu ise Trabzon'du.

Gördüğünüz gibi listenin birincisi Sivas, sonuncusu ise Trabzon'du.

Listede Ankara'nın olması da dikkat çekti. Biliyorsunuz ki Ankara griliğiyle, memur şehri olmasıyla öne çıkan illerimizden ve sıkıcı olduğuna dair tartışmaları sosyal medyada sık sık görüyoruz. 

E Malatya'ya gelecek olursak da 'Kayısılar Şehri' Malatya'nın da epey seveni olduğu kadar neden abartıldığını anlamayanlar da var. Ama Malatyalılar için özellikle kayısının figürleşmesi övülesi bir olay.

Bir de Karadeniz tarafından listeye giren Trabzon'dan bahsedelim. Rize mi Trabzon mu tartışmaları senelerin bitiremediği bir tartışma. Ancak görüyoruz ki Trabzonlular kendilerini övme konusunda Rize'ye fark atmış olacak ki listede yer almış.

Peki ya sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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