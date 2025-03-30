Gençler Kendi Memleketini Abartan İlk 6 İli Sıraladı: Birincilik Sivas'ın Oldu

Listede Ankara'nın olması da dikkat çekti. Biliyorsunuz ki Ankara griliğiyle, memur şehri olmasıyla öne çıkan illerimizden ve sıkıcı olduğuna dair tartışmaları sosyal medyada sık sık görüyoruz.

E Malatya'ya gelecek olursak da 'Kayısılar Şehri' Malatya'nın da epey seveni olduğu kadar neden abartıldığını anlamayanlar da var. Ama Malatyalılar için özellikle kayısının figürleşmesi övülesi bir olay.

Bir de Karadeniz tarafından listeye giren Trabzon'dan bahsedelim. Rize mi Trabzon mu tartışmaları senelerin bitiremediği bir tartışma. Ancak görüyoruz ki Trabzonlular kendilerini övme konusunda Rize'ye fark atmış olacak ki listede yer almış.

Peki ya sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!