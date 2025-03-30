Gençler Kendi Memleketini Abartan İlk 6 İli Sıraladı: Birincilik Sivas'ın Oldu

@genctg adlı Instagram sayfasından içerikler üreten gençler, sıralama yaptıkları paylaşımlarıyla etkileşimlerin odağı oluyor. Şimdiyse en çok abartılan memleketleri sıraladılar. Herkesin memleketi kendine güzel olsa da kimi illerimiz bu işi epey abartıyor. Gelin en çok abartılan 6 il hangisiymiş birlikte bakalım!
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Gördüğünüz gibi listenin birincisi Sivas, sonuncusu ise Trabzon'du.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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