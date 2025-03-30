Bir İçerik Üreticisi EspressoLab'e Desteğe Giden Gençlerin Videosuna Parodi Çekti: "Kitap! Kahve!"

EspressoLab'in boykot listesinde yer aldığını öğrendiği gün açıklaması 'Anlamadık' şeklinde olmuştu. Ardından ise birkaç gün boyunca sosyal medyada EspressoLab konuşuldu. Kimi şubelerin dolu olduğu görülürken kimi şubelerin ise boş olduğuna dair paylaşımlar dikkat çekti.