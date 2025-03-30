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Bir İçerik Üreticisi EspressoLab'e Desteğe Giden Gençlerin Videosuna Parodi Çekti: "Kitap! Kahve!"

Bir İçerik Üreticisi EspressoLab'e Desteğe Giden Gençlerin Videosuna Parodi Çekti: "Kitap! Kahve!"

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.03.2025 - 12:58

Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel boykot listesindeki markaları açıklamıştı ve içlerinde EspressoLab de yer alıyordu. Ardından ise AKP'li isimlerin EspressoLab'e desteğe giderek paylaşım yapmaları sosyal medyada viral oldu. Şimdiyse içerik üreticilerinden kimileri parodi videoları çekerek destek videolarını tiye alıyor. Gelin detaylara geçelim.

AKP'li gençlerin destek videosuna bu içeriğimizde yer vermiştik 👇

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İşte detaylar 👇

Kahve bardaklarının boş olduğu iddiası sosyal medyada epey konuşulmuştu.

Kahve bardaklarının boş olduğu iddiası sosyal medyada epey konuşulmuştu.

EspressoLab'in boykot listesinde yer aldığını öğrendiği gün açıklaması 'Anlamadık' şeklinde olmuştu. Ardından ise birkaç gün boyunca sosyal medyada EspressoLab konuşuldu. Kimi şubelerin dolu olduğu görülürken kimi şubelerin ise boş olduğuna dair paylaşımlar dikkat çekti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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