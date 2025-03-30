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Günün Pozitif Videosu! 9 Aydır Görmediği Ailesine Sürpriz Yapan Genç O Anları Paylaştı

Günün Pozitif Videosu! 9 Aydır Görmediği Ailesine Sürpriz Yapan Genç O Anları Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.03.2025 - 11:16

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@dailyboredomwithme adlı TikTok hesabından içerikler üreten Yiğit adlı genç, 9 aydır yurt dışında olduğu için ailesiyle görüşemiyordu. Hazır bayram da gelmişken,  ailesine sürpriz yapmaya karar veren genç bir de o anları kayda aldı. Çat kapı giderek anne ve babasına sürpriz yapan genç, bizlere de tebessüm ettirdi. Annesi ve babasının yaşadığı sevinç, ortamın huzuru ekran başından hissediliyordu. Gelin bir de birlikte izleyelim!

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Özellikle TikTok'ta ailelere yapılan sürprizler adeta bir akım halinde paylaşılıyor.

Özellikle TikTok'ta ailelere yapılan sürprizler adeta bir akım halinde paylaşılıyor.

Yiğit adlı genç de paylaşımıyla etkileşimlerle buluştu. Gülümseten ve içimizi yumuşacık yapan videosuna beğeniler ve yorumlar yağdı. Kendisinin böyle bir aileye sahip olduğu için çok şanslı olduğunu dile getirenler de oldu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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