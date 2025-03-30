Günün Pozitif Videosu! 9 Aydır Görmediği Ailesine Sürpriz Yapan Genç O Anları Paylaştı

@dailyboredomwithme adlı TikTok hesabından içerikler üreten Yiğit adlı genç, 9 aydır yurt dışında olduğu için ailesiyle görüşemiyordu. Hazır bayram da gelmişken, ailesine sürpriz yapmaya karar veren genç bir de o anları kayda aldı. Çat kapı giderek anne ve babasına sürpriz yapan genç, bizlere de tebessüm ettirdi. Annesi ve babasının yaşadığı sevinç, ortamın huzuru ekran başından hissediliyordu. Gelin bir de birlikte izleyelim!
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Özellikle TikTok'ta ailelere yapılan sürprizler adeta bir akım halinde paylaşılıyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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