Günün Pozitif Videosu! 9 Aydır Görmediği Ailesine Sürpriz Yapan Genç O Anları Paylaştı

@dailyboredomwithme adlı TikTok hesabından içerikler üreten Yiğit adlı genç, 9 aydır yurt dışında olduğu için ailesiyle görüşemiyordu. Hazır bayram da gelmişken, ailesine sürpriz yapmaya karar veren genç bir de o anları kayda aldı. Çat kapı giderek anne ve babasına sürpriz yapan genç, bizlere de tebessüm ettirdi. Annesi ve babasının yaşadığı sevinç, ortamın huzuru ekran başından hissediliyordu. Gelin bir de birlikte izleyelim!