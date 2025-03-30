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Pakistanlı ve Mısırlı Kişilerle Kalan Genç Kadın Hijyenden Bihaber Yurt Odalarını Göstermesiyle Viral Oldu

Pakistanlı ve Mısırlı Kişilerle Kalan Genç Kadın Hijyenden Bihaber Yurt Odalarını Göstermesiyle Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.03.2025 - 10:34

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@eeatess adlı TikTok hesabından içerikler üreten genç bir kadın, kaldığı yurttaki odasını paylaşmasıyla etkileşimleri topladı. Pakistanlı, Mısırlı ve Japon olmak üzere üç farklı ülkeden oda arkadaşı vardı. Ancak kültürler ve yaşam tarzları pek benzeşmediği için genç kadın zorlu anlar yaşıyordu. Odanın hijyen seviyesi yerlerdeydi desek abartmış olmayız. Gelin bir de birlikte görelim...

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Genç kadın oda turlarını bir video serisi haline getirdi.

Genç kadın oda turlarını bir video serisi haline getirdi.

Serinin 4. videosu az önce izlediğiniz videoydu. Genç kadın odaya her girdiğinde apayrı bir dağınıklıkla ya da pislikle karşılaşıyordu. Yurtta oda arkadaşlarıyla kalabilmek için daha da özenli davranmak gerektiği, onlara da saygılı olmak gerektiği büyük bir kural. Ancak genç kadın odasını değiştirmediği müddetçe bu tip şeylerle karşılacak gibi görünüyor.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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