Pakistanlı ve Mısırlı Kişilerle Kalan Genç Kadın Hijyenden Bihaber Yurt Odalarını Göstermesiyle Viral Oldu

@eeatess adlı TikTok hesabından içerikler üreten genç bir kadın, kaldığı yurttaki odasını paylaşmasıyla etkileşimleri topladı. Pakistanlı, Mısırlı ve Japon olmak üzere üç farklı ülkeden oda arkadaşı vardı. Ancak kültürler ve yaşam tarzları pek benzeşmediği için genç kadın zorlu anlar yaşıyordu. Odanın hijyen seviyesi yerlerdeydi desek abartmış olmayız. Gelin bir de birlikte görelim...
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Genç kadın oda turlarını bir video serisi haline getirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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