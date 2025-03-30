Pakistanlı ve Mısırlı Kişilerle Kalan Genç Kadın Hijyenden Bihaber Yurt Odalarını Göstermesiyle Viral Oldu

Serinin 4. videosu az önce izlediğiniz videoydu. Genç kadın odaya her girdiğinde apayrı bir dağınıklıkla ya da pislikle karşılaşıyordu. Yurtta oda arkadaşlarıyla kalabilmek için daha da özenli davranmak gerektiği, onlara da saygılı olmak gerektiği büyük bir kural. Ancak genç kadın odasını değiştirmediği müddetçe bu tip şeylerle karşılacak gibi görünüyor.

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