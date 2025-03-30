Emekli Bir Vatandaş Herkese Tutukluluk Kararı Çıkması Hakkında Sitem Etti: "Öhö Diyorsun, Kelepçe!"

Röportajdaki emeklinin de dile getirdiği gibi tutuklanma ihtimalinden korkarak düşüncelerini özgür bir şekilde ifade edemeyen birçok kişiye şahit olunuyor. 19 Mart'tan bu yana ülke gündemini hep birlikte takip ediyoruz. İmamoğlu'na destek olmak için başlayan eylemler artık vatandaşların kendi meselelerini duyurmak istediği bir olaya dönüştü. Hak, hukuk, adalet arayışı hedefiyle özellikle İstanbul'da protesto gösterileri devam ediyor.