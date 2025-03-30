Emekli Bir Vatandaş Herkese Tutukluluk Kararı Çıkması Hakkında Sitem Etti: "Öhö Diyorsun, Kelepçe!"
Emekli Bir Vatandaş Herkese Tutukluluk Kararı Çıkması Hakkında Sitem Etti: "Öhö Diyorsun, Kelepçe!"
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı sürecinin tutukluluk ile neticelenmesinin ardından her geçen gün tutukluluk kararlarına bir yenisi daha eklenir oldu. Özellikle de 18-22 yaş aralığındaki gençlerin eylemlerde faaliyet göstermesi nedeniyle tutuklanmaları tepki topladı. Bağımsız TV mikrofonlarına röportaj veren emekli bir vatandaşın Ocak ayında söyledikleri ise şimdilerde yeniden gündeme geldi. Emekli vatandaş 'Öhö diyorsun kelepçe, ah diyorsun kelepçe, ıhı diyorsun kelepçe' sözleriyle tutuklanma kararlarına sitemini dile getirmişti. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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