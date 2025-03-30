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Emekli Bir Vatandaş Herkese Tutukluluk Kararı Çıkması Hakkında Sitem Etti: "Öhö Diyorsun, Kelepçe!"

Emekli Bir Vatandaş Herkese Tutukluluk Kararı Çıkması Hakkında Sitem Etti: "Öhö Diyorsun, Kelepçe!"

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.03.2025 - 09:44

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı sürecinin tutukluluk ile neticelenmesinin ardından her geçen gün tutukluluk kararlarına bir yenisi daha eklenir oldu. Özellikle de 18-22 yaş aralığındaki gençlerin eylemlerde faaliyet göstermesi nedeniyle tutuklanmaları tepki topladı. Bağımsız TV mikrofonlarına röportaj veren emekli bir vatandaşın Ocak ayında söyledikleri ise şimdilerde yeniden gündeme geldi. Emekli vatandaş 'Öhö diyorsun kelepçe, ah diyorsun kelepçe, ıhı diyorsun kelepçe' sözleriyle tutuklanma kararlarına sitemini dile getirmişti. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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İşte detaylar 👇

"Ben bu saatten sonra Silivri Cezaevi'nde ne yapayım?"

"Ben bu saatten sonra Silivri Cezaevi'nde ne yapayım?"

Röportajdaki emeklinin de dile getirdiği gibi tutuklanma ihtimalinden korkarak düşüncelerini özgür bir şekilde ifade edemeyen birçok kişiye şahit olunuyor. 19 Mart'tan bu yana ülke gündemini hep birlikte takip ediyoruz. İmamoğlu'na destek olmak için başlayan eylemler artık vatandaşların kendi meselelerini duyurmak istediği bir olaya dönüştü. Hak, hukuk, adalet arayışı hedefiyle özellikle İstanbul'da protesto gösterileri devam ediyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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