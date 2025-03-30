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Her Detayıyla Harika Tespitler! Oğuzhan Alpdoğan'dan Bayram Sabahı Misafirliğe Giden O Aileye Parodi!

Her Detayıyla Harika Tespitler! Oğuzhan Alpdoğan'dan Bayram Sabahı Misafirliğe Giden O Aileye Parodi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.03.2025 - 12:07

İçerik Devam Ediyor

İçerik üretmeye başladığı günden bu yana sevilen paylaşımlar yapan Oğuzhan Alpdoğan, bayram için de paylaşım yapmayı es geçmedi. Tespitlerle dolu parodi videoda her detay gerçek hayattandı. Sizler de izlerken o anlara ışınlanacaksınız. Gelin birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Bizler de Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz.

Bizler de Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz.

Bol bol baklava-börek yemeli, her lokmada alacağımız kalorileri düşünmeli, ilk günden misafir mi gelir düşüncelerine dalmalı ve küçüklerimizle büyüklerimizle hasret gidermeli nice bayramlarımıza diyelim! ❤️

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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