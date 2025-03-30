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Bursa'da Yol Verme Tartışmasına Tutuşan Sürücüler Araçların Üzerinden Birbirlerine Atlayarak Kavga Etti

Bursa'da Yol Verme Tartışmasına Tutuşan Sürücüler Araçların Üzerinden Birbirlerine Atlayarak Kavga Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
30.03.2025 - 14:50

Bursa'da trafikte yol verme tartışması yaşayan sürücüler araçlarından inerek kavgaya tutuştu. O anları diğer sürücüler kayda aldı. Trafiği birbirine katan sürücülerin araçlarına çıkıp birbirlerine atlayarak kavga ettikleri görüldü. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: İHA

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İşte o anlar 👇

Yumruklar havada uçuştu.

Yumruklar havada uçuştu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinin İzmir Yolu Caddesinde yaşanan kavgada sürücüler öfkelerine hakim olamayıp birbirlerine girince diğer sürücüler araçlarından inerek müdahale etti. Kavga diğer sürücülerin ayırma çabalarıyla sona erdi. 

Trafikte yaşanan kavgalar birmek bilmiyor. Ne yazık ki artık mesele yol verme kavgasını aşıyor ve bambaşka yerlere gidiyor. Trafikte işlenen cinayetlere hep birlikte şahit oluyoruz ve buna bir dur demek gerekiyor. Bu sebeple yapılan yeni düzenlemede trafikte yaşanan kavgalar için cezai yaptırımlar olacağı duyurulmuştu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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