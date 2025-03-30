Bursa'da Yol Verme Tartışmasına Tutuşan Sürücüler Araçların Üzerinden Birbirlerine Atlayarak Kavga Etti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinin İzmir Yolu Caddesinde yaşanan kavgada sürücüler öfkelerine hakim olamayıp birbirlerine girince diğer sürücüler araçlarından inerek müdahale etti. Kavga diğer sürücülerin ayırma çabalarıyla sona erdi.

Trafikte yaşanan kavgalar birmek bilmiyor. Ne yazık ki artık mesele yol verme kavgasını aşıyor ve bambaşka yerlere gidiyor. Trafikte işlenen cinayetlere hep birlikte şahit oluyoruz ve buna bir dur demek gerekiyor. Bu sebeple yapılan yeni düzenlemede trafikte yaşanan kavgalar için cezai yaptırımlar olacağı duyurulmuştu.