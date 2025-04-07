Özgür Özel’in Açıkladığı Boykot Listesi İçerik Üreticilerine Mizah Konusu Olmaya Devam Ediyor

İmamoğlu olaylarıyla birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot markaları açıklamıştı. İmamoğlu’nun destekçileri açıklanan listeye göre hareket etmeye çalışıyor. Hal böyle olunca içerik üreticilerine de konu çıktı. Markete gidildiğinde siyasi alışveriş yapmaya dair video paylaşımları yapıyorlar. @meteforik adlı içerik üreticisi de videosuyla viral oldu. Gelin detaylara geçelim.
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Benzeri konseptte videolara Instagram’da da TikTok’ta da rastlıyoruz.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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