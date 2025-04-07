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Özgür Özel’in Açıkladığı Boykot Listesi İçerik Üreticilerine Mizah Konusu Olmaya Devam Ediyor

Özgür Özel’in Açıkladığı Boykot Listesi İçerik Üreticilerine Mizah Konusu Olmaya Devam Ediyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.04.2025 - 11:04

İçerik Devam Ediyor

İmamoğlu olaylarıyla birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot markaları açıklamıştı. İmamoğlu’nun destekçileri açıklanan listeye göre hareket etmeye çalışıyor. Hal böyle olunca içerik üreticilerine de konu çıktı. Markete gidildiğinde siyasi alışveriş yapmaya dair video paylaşımları yapıyorlar. @meteforik adlı içerik üreticisi de videosuyla viral oldu. Gelin detaylara geçelim.

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İşte detaylar 👇

Benzeri konseptte videolara Instagram’da da TikTok’ta da rastlıyoruz.

Benzeri konseptte videolara Instagram’da da TikTok’ta da rastlıyoruz.

Mete Temel adlı içerik üreticisi, “Gerekirse çeşmeden akan suya politik görüşünü soracağız yine de boykotu kararlılıkla sürdüreceğiz” notunu düştü.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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