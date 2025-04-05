Narkozun Etkisindeki Genç Seçim Zamanına Geri Döndü: “Daha Açılmamış Sandıklar Var”

Burun ameliyatı olan bir genç kadın, ameliyattan çıktıktan sonra narkozun etkisindeyken siyaset yapmadan edemedi. Genç kadının aklı seçimlerde kalmıştı. “Daha açılmamış sandıklar var” demesiyle refakatçi kalan ailesini güldürdü. Hal böyle olunca ailesi de olaya ayak uydurarak siyaset konuşmaya devam etti. Gelin bir de o anlara birlikte bakalım.