Narkozun Etkisindeki Genç Seçim Zamanına Geri Döndü: “Daha Açılmamış Sandıklar Var”

Burun ameliyatı olan bir genç kadın, ameliyattan çıktıktan sonra narkozun etkisindeyken siyaset yapmadan edemedi. Genç kadının aklı seçimlerde kalmıştı. “Daha açılmamış sandıklar var” demesiyle refakatçi kalan ailesini güldürdü. Hal böyle olunca ailesi de olaya ayak uydurarak siyaset konuşmaya devam etti. Gelin bir de o anlara birlikte bakalım.
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Özellikle son seçimlerde yaşanan heyecanla genç kadının bilinçaltına işlemesi de çok doğal bir durumdu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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