Dünyada Yaşayan Tek Tanrıça Nepal’de Bir Kız Çocuğu: Bütün Gün Karanlık Bir Odada Kalmak Zorunda

Vücudunun kesilip bir kan akması halinde ya da ergenliğe girdiklerinde görevleri son buluyor. Tanrıçalık görevleri boyunca karanlık bir odada kalmaları ve ayaklarının yere değmemesi gerekiyor.

“Tanrıça Kumari” olabilmek için 32 güzellik kriterine de uymaları gerekiyor. Örnek verecek olursak kriterlerden biri kıvrımlı bir cinsel organa sahip olmak. Bir diğer aşama ise ölmüş hayvan kafalarıyla dolu bir odada bir gece geçirebilmek.

Anlayacağınız bir çocuğun başına gelmemesi gereken ne varsa onlar için kriter. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!