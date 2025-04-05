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Dünyada Yaşayan Tek Tanrıça Nepal’de Bir Kız Çocuğu: Bütün Gün Karanlık Bir Odada Kalmak Zorunda

Dünyada Yaşayan Tek Tanrıça Nepal’de Bir Kız Çocuğu: Bütün Gün Karanlık Bir Odada Kalmak Zorunda

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.04.2025 - 11:41

İçerik Devam Ediyor

@buletkarakurt1 adlı Instagram sayfasından içerikler üreten gezgin kadın Nepal’de karşılaştığı ilginç inancı paylaşmasıyla viral oldu. Dünyada yaşayan tek tanrıça Nepal’deydi ve kendisi küçük bir kız çocuğuydu. Tanrıça olabilmesi için uyduğu kurallar ise bir çocuk için uygun olacak türden kurallar değildi. Gelin önce videoyu izleyelim, ardından ise detaylara geçelim.

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İşte detaylar 👇

Tanrıçalar 2-6 yaş aralığındaki kız çocukları arasından seçiliyor.

Tanrıçalar 2-6 yaş aralığındaki kız çocukları arasından seçiliyor.

Vücudunun kesilip bir kan akması halinde ya da ergenliğe girdiklerinde görevleri son buluyor. Tanrıçalık görevleri boyunca karanlık bir odada kalmaları ve ayaklarının yere değmemesi gerekiyor. 

“Tanrıça Kumari” olabilmek için 32 güzellik kriterine de uymaları gerekiyor. Örnek verecek olursak kriterlerden biri kıvrımlı bir cinsel organa sahip olmak. Bir diğer aşama ise ölmüş hayvan kafalarıyla dolu bir odada bir gece geçirebilmek.

Anlayacağınız bir çocuğun başına gelmemesi gereken ne varsa onlar için kriter. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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