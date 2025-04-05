Dünyada Yaşayan Tek Tanrıça Nepal’de Bir Kız Çocuğu: Bütün Gün Karanlık Bir Odada Kalmak Zorunda

@buletkarakurt1 adlı Instagram sayfasından içerikler üreten gezgin kadın Nepal’de karşılaştığı ilginç inancı paylaşmasıyla viral oldu. Dünyada yaşayan tek tanrıça Nepal’deydi ve kendisi küçük bir kız çocuğuydu. Tanrıça olabilmesi için uyduğu kurallar ise bir çocuk için uygun olacak türden kurallar değildi. Gelin önce videoyu izleyelim, ardından ise detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tanrıçalar 2-6 yaş aralığındaki kız çocukları arasından seçiliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın