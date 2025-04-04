Kadıköy’de Vitrinden Beğendiği 110 Bin TL’lik Montu Kaşla Göz Arasında Çaldı
Kadıköy’de Vitrinden Beğendiği 110 Bin TL’lik Montu Kaşla Göz Arasında Çaldı
Kadıköy’de Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi’nde yer alan bir mağazanın güvenlik kamerası hırsızlık anlarını saniye saniye kayda aldı. Bir şahıs ilgili mağazanın önünden geçerken reyon askısındaki montu gözüne kestirmiş, ardından ise saniyeler içerisinde çalmıştı. Olay polise bildirildi, şahıs henüz yakalanmadı. Gelin detaylara geçelim.
Kaynak: AA
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Şahsın çaldığı montun değeri yaklaşık 110 bin TL değerindeydi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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