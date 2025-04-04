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Kadıköy’de Vitrinden Beğendiği 110 Bin TL’lik Montu Kaşla Göz Arasında Çaldı

Kadıköy’de Vitrinden Beğendiği 110 Bin TL’lik Montu Kaşla Göz Arasında Çaldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.04.2025 - 12:43

Kadıköy’de Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi’nde yer alan bir mağazanın güvenlik kamerası hırsızlık anlarını saniye saniye kayda aldı. Bir şahıs ilgili mağazanın önünden geçerken reyon askısındaki montu gözüne kestirmiş, ardından ise saniyeler içerisinde çalmıştı. Olay polise bildirildi, şahıs henüz yakalanmadı. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: AA

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İşte o anlar 👇

Şahsın çaldığı montun değeri yaklaşık 110 bin TL değerindeydi.

Şahsın çaldığı montun değeri yaklaşık 110 bin TL değerindeydi.

İş yeri sahibinin durumu fark etmesiyle kamera kayıtları izlendi ve yaşananlar ortaya çıktı. Cemil Ciga adlı iş yeri sahibi olayları şu şekilde aktardı: 

 'Kayıtlarda bir kişinin montu çalarak mağazadan uzaklaştığını görünce polise şikayette bulunduk. Hırsız, yoğunluğumuzu fırsata çevirdi. Montun değeri yaklaşık 110 bin lira. Caydırıcılık açısından etkisi olması için polise şikayet ettik. Umarım yakalanır ve gerekli cezayı alır.'

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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