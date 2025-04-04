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Terlik Silah Sayıldı: 80 Yaşındaki Teyze Torununa Vurduğu Terlik Sebebiyle 4 Yıl Hapis Cezası Aldı

Terlik Silah Sayıldı: 80 Yaşındaki Teyze Torununa Vurduğu Terlik Sebebiyle 4 Yıl Hapis Cezası Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.04.2025 - 11:59

Denizli’de birlikte yaşayan anneanne ile torunun arasında geçen tartışma, “anne terliğinin silah sayılmasıyla” sonuçlandı. 18 yaşındaki Asiye Vural işten geldikten sonra dışarı çıkmak istemiş, 80 yaşındaki anneannesi Asiye Kaytan ise izin vermemişti. İkili arasında çıkan tartışmada anneanne, torununun koluna terlikle vurmuş, torun ise anneannesinin başına telefonla vurmuştu. Hastanede sonuçlanan tartışmada taraflar şikayetçi olmasa da kamu davası açılınca işler ciddiye bindi.

Anneannenin kullandığı terlik, silah sayıldı. Ek olarak torunu çıkmasın diye kapıyı kilitlediği için kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu da bulundu. Takdiri indirimle anneanne 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

Kaynak: DHA

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İstinaf mahkemesine taşınan karar onanırsa 80 yaşındaki anneanne cezaevine girecek.

İstinaf mahkemesine taşınan karar onanırsa 80 yaşındaki anneanne cezaevine girecek.

Asiye Kaytan’ın avukatı Hasan Ozan Orpak olaylar için yaptığı açıklamada, 

'Daha önce de Denizli'de silah sayılan anne terliği davası vardı. Anne terliğinin Türk toplumundaki değeri tartışılmaz. Hepimiz anne terliğiyle büyüdük. Doğru ya da yanlış olup olmadığı konusuna girmiyorum. Anne terliği haberi ilk çıktığında dünya kamuoyuna yansımıştı. Şu an yerel mahkemeden çıkan bir karar var. İstinaf sürecinde bunun hukuki olarak değişeceğini umut ediyoruz. Terliğin silah olmadığı daha önce yayınlanmıştı' sözlerine yer verdi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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