Terlik Silah Sayıldı: 80 Yaşındaki Teyze Torununa Vurduğu Terlik Sebebiyle 4 Yıl Hapis Cezası Aldı
Denizli’de birlikte yaşayan anneanne ile torunun arasında geçen tartışma, “anne terliğinin silah sayılmasıyla” sonuçlandı. 18 yaşındaki Asiye Vural işten geldikten sonra dışarı çıkmak istemiş, 80 yaşındaki anneannesi Asiye Kaytan ise izin vermemişti. İkili arasında çıkan tartışmada anneanne, torununun koluna terlikle vurmuş, torun ise anneannesinin başına telefonla vurmuştu. Hastanede sonuçlanan tartışmada taraflar şikayetçi olmasa da kamu davası açılınca işler ciddiye bindi.
Anneannenin kullandığı terlik, silah sayıldı. Ek olarak torunu çıkmasın diye kapıyı kilitlediği için kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu da bulundu. Takdiri indirimle anneanne 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.
Kaynak: DHA
İşte detaylar 👇
İstinaf mahkemesine taşınan karar onanırsa 80 yaşındaki anneanne cezaevine girecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın