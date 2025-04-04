onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yargıtay’dan Emsal Karar: Trafikte Atılan Armut Silah Sayıldı

Yargıtay’dan Emsal Karar: Trafikte Atılan Armut Silah Sayıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.04.2025 - 09:44

Yargıtay’dan dikkat çekici bir emsal karar çıktı. Yargıtay, bir trafik kavgasında karşı tarafı yaralamak amacıyla fırlatılan armudu silah olarak nitelendirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2021’de Ferhat Arslantaş, Antalya’da ailesinin yanına tatil için giderken, arkadan gelen bir otomobilin korna çalarak tacizde bulunması üzerine “dur” işareti yaptı.

2021’de Ferhat Arslantaş, Antalya’da ailesinin yanına tatil için giderken, arkadan gelen bir otomobilin korna çalarak tacizde bulunması üzerine “dur” işareti yaptı.

Kırmızı ışıkta aracından inen İsa Ak, Arslantaş’ın kapısını açıp bağırarak elindeki armudu ona fırlattı ve olay karakola taşındı.

Sabah'ın haberine göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ak’ın “silahla kasten yaralama” suçundan cezalandırılmasını istedi.

Antalya 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Ak’ın “silahla basit yaralama” suçundan beraatine hükmederken, Arslantaş kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Arslantaş, bu kez dosyayı Yargıtay’a götürdü.

Arslantaş, bu kez dosyayı Yargıtay’a götürdü.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, armudun saldırı sırasında doğrudan yaralama aracı olarak kullanılmadığını, ancak bir eşyanın fiilen saldırıda kullanılması halinde silah sayılabileceğini belirterek, olayda armudun silah olarak kabul edildiğine hükmetti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın