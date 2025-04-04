Yargıtay’dan Emsal Karar: Trafikte Atılan Armut Silah Sayıldı
Yargıtay’dan Emsal Karar: Trafikte Atılan Armut Silah Sayıldı
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2021’de Ferhat Arslantaş, Antalya’da ailesinin yanına tatil için giderken, arkadan gelen bir otomobilin korna çalarak tacizde bulunması üzerine “dur” işareti yaptı.
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Arslantaş, bu kez dosyayı Yargıtay’a götürdü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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