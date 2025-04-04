Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sessiz kalan ünlü isimlere tepkisini dile getiren Bilic, son günlerde yaptığı açıklamalarla büyük dikkat çekmişti. Özellikle “sessiz kalan herkes hak ettiği boykotu yaşasın” diyerek oyunculara, influencerlara ve hatta markalara bile açık açık seslenmişti.

Sosyal medyada aktif tutum sergileyen Bilic, geçtiğimiz günlerde Mahmut Tanal’ın meşhur tekrar etme tarzını taklit ederek yaptığı bir videoyla viral olmuştu.

“Paylaşımlarım devam edecek, takibi bırakabilirsiniz” sözleriyle hem destekçilerine hem de karşı çıkanlara net bir mesaj vermişti.