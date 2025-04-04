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Mahmut Tanal Taklidiyle Gündem Olan Danla Bilic Bu Kez X Hesabını Kapattı

Mahmut Tanal Taklidiyle Gündem Olan Danla Bilic Bu Kez X Hesabını Kapattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.04.2025 - 08:59 Son Güncelleme: 04.04.2025 - 09:12

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına en güçlü tepkilerden biri Influencer Danla Bilic’ten gelmişti. Sosyal medya üzerinden oyunculara destek veren, Mahmut Tanal taklidiyle takipçilerine seslenen Bilic, “Takibi bırakabilirsiniz, paylaşımlarım devam edecek” diyerek kararlılığını ortaya koymuştu. 

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun serbest bırakılmasını da sevinçle duyuran Danla Bilic, son olarak X eski adıyla Twitter hesabını kapattı. Bu hamle hem takipçileri hem de sosyal medyada gündemi yakından izleyenleri şaşırttı. 'Protesto mu yapıyor?' soruları akıllara gelmeye başladı. 

İşte detaylar...

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Sosyal medyada ne yaparsa olay olan Influencer Danla Bilic bu kez farklı bir adımla gündeme geldi.

Sosyal medyada ne yaparsa olay olan Influencer Danla Bilic bu kez farklı bir adımla gündeme geldi.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sessiz kalan ünlü isimlere tepkisini dile getiren Bilic, son günlerde yaptığı açıklamalarla büyük dikkat çekmişti. Özellikle “sessiz kalan herkes hak ettiği boykotu yaşasın” diyerek oyunculara, influencerlara ve hatta markalara bile açık açık seslenmişti. 

Sosyal medyada aktif tutum sergileyen Bilic, geçtiğimiz günlerde Mahmut Tanal’ın meşhur tekrar etme tarzını taklit ederek yaptığı bir videoyla viral olmuştu. 

“Paylaşımlarım devam edecek, takibi bırakabilirsiniz” sözleriyle hem destekçilerine hem de karşı çıkanlara net bir mesaj vermişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Danla Bilic’in X hesabını kapatması bu çıkışın ardından geldi.

Danla Bilic’in X hesabını kapatması bu çıkışın ardından geldi.

Influencer’ın bu kararı neden aldığına dair henüz bir açıklama gelmese de sosyal medyada dönen söylentilere göre oyuncular Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un son olarak da Berna Laçin'in X hesaplarının kapatılmasına tepki olarak bu kararı almış olabilir. 

Öte yandan Bilic, Cem Yiğit Üzümoğlu’nun adli kontrolle serbest bırakıldığını öğrenir öğrenmez bu haberi de Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı ve oyunculara destek verdiğini açıkça ilan etti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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