Mahmut Tanal Taklidiyle Gündem Olan Danla Bilic Bu Kez X Hesabını Kapattı
Mahmut Tanal Taklidiyle Gündem Olan Danla Bilic Bu Kez X Hesabını Kapattı
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına en güçlü tepkilerden biri Influencer Danla Bilic’ten gelmişti. Sosyal medya üzerinden oyunculara destek veren, Mahmut Tanal taklidiyle takipçilerine seslenen Bilic, “Takibi bırakabilirsiniz, paylaşımlarım devam edecek” diyerek kararlılığını ortaya koymuştu.
Cem Yiğit Üzümoğlu’nun serbest bırakılmasını da sevinçle duyuran Danla Bilic, son olarak X eski adıyla Twitter hesabını kapattı. Bu hamle hem takipçileri hem de sosyal medyada gündemi yakından izleyenleri şaşırttı. 'Protesto mu yapıyor?' soruları akıllara gelmeye başladı.
İşte detaylar...
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Sosyal medyada ne yaparsa olay olan Influencer Danla Bilic bu kez farklı bir adımla gündeme geldi.
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Danla Bilic’in X hesabını kapatması bu çıkışın ardından geldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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