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Gündeme Sessiz Kalmayan Danla Bilic Kendisini Takipten Çıkanlara Mahmut Tanal Taklidiyle Cevap Verdi!

Gündeme Sessiz Kalmayan Danla Bilic Kendisini Takipten Çıkanlara Mahmut Tanal Taklidiyle Cevap Verdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.03.2025 - 19:35

Ekrem İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararının ardından CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal ve birçok görüntüsü de gündem olmaya devam ediyor. Son dönemde hem yaptığı konuşmalarla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye başlayan ismi bu sefer de Danla Bilic taklit etti!

Gündeme ses çıkartan influencerlardan biri olan Danla Bilic kendisini takipten çıkanlara Mahmut Tanal taklidiyle tepki gösterdi.

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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma kararının etkileri ülke gündemindeki izlerini korurken CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da gündemde adını duymaya başladığımız isimlerden biri oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma kararının etkileri ülke gündemindeki izlerini korurken CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da gündemde adını duymaya başladığımız isimlerden biri oldu.

Sosyal medyada gençlerin ve halkın sesi olarak bellenen Mahmut Tanal'ın geçmiş görüntülerinden tutun da süreçteki protesto ve mitinglere katılımına kadar birçok haber manşetlere yerleşmişti.

Meclisteki sözleri ve avukat kişiliğiyle gündemde yaşananlara her fırsatta isyan eden Mahmut Tanal ODTÜ'deki eylemlere katılmış, ardından geçtiğimiz gün Maltepe'de gerçekleşen mitingde 'İmamoğlu'nun Silivri'de ne işi var?' sorusunu tekrarlayarak gündeme düşmüştü.

Gündeme olan tepkisini dile getirmesiyle bilinen Danla Bilic ise İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düşüncelerini dile getiren influencerlardan biri olmuştu.

Gündeme olan tepkisini dile getirmesiyle bilinen Danla Bilic ise İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düşüncelerini dile getiren influencerlardan biri olmuştu.

Paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Danla Bilic sosyal medya hesaplarından sessizliğini sürdüren isimlere de seslenmişti. 

“Sessiz kalan her oyuncu, influencer, şarkıcı, marka, büyük kitlelere sahip herkes hak ettiği boykotu yaşasın, yaşatalım. 2018’den beri mitingse miting, sandık başında sabahlamaksa sabahlamak, Ekrem Başkan’a seçim zamanı yurt gezilerine gitmekse gitmek, YouTube videosu çekmekse çekmek. Paylaşımlarımı saymıyorum bile, hala laf yiyorum. Laf edenler de bilmediğindendir, canları sağ olsun barışacağız. Alnınıza aksa susamazsanız susmamalısınız” ifadelerini kullanan isim sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı.

Mahmut Tanal'ın meşhur, art arda sıraladığı sorularını taklit ederek "Paylaşımlarım devam edecek, takibi bırakabilirsiniz" şeklinde konuşan isim ardından influencer arkadaşlarına seslendi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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