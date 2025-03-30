Gündeme Sessiz Kalmayan Danla Bilic Kendisini Takipten Çıkanlara Mahmut Tanal Taklidiyle Cevap Verdi!
Gündeme Sessiz Kalmayan Danla Bilic Kendisini Takipten Çıkanlara Mahmut Tanal Taklidiyle Cevap Verdi!
Ekrem İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararının ardından CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal ve birçok görüntüsü de gündem olmaya devam ediyor. Son dönemde hem yaptığı konuşmalarla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye başlayan ismi bu sefer de Danla Bilic taklit etti!
Gündeme ses çıkartan influencerlardan biri olan Danla Bilic kendisini takipten çıkanlara Mahmut Tanal taklidiyle tepki gösterdi.
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma kararının etkileri ülke gündemindeki izlerini korurken CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da gündemde adını duymaya başladığımız isimlerden biri oldu.
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Gündeme olan tepkisini dile getirmesiyle bilinen Danla Bilic ise İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düşüncelerini dile getiren influencerlardan biri olmuştu.
Mahmut Tanal'ın meşhur, art arda sıraladığı sorularını taklit ederek "Paylaşımlarım devam edecek, takibi bırakabilirsiniz" şeklinde konuşan isim ardından influencer arkadaşlarına seslendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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