Gündeme Sessiz Kalmayan Danla Bilic Kendisini Takipten Çıkanlara Mahmut Tanal Taklidiyle Cevap Verdi!

Ekrem İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararının ardından CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal ve birçok görüntüsü de gündem olmaya devam ediyor. Son dönemde hem yaptığı konuşmalarla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye başlayan ismi bu sefer de Danla Bilic taklit etti!

Gündeme ses çıkartan influencerlardan biri olan Danla Bilic kendisini takipten çıkanlara Mahmut Tanal taklidiyle tepki gösterdi.