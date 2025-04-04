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Yaşlı Vatandaşlar EspressoLab’e Giderek Boykota Hayır Dedi

Yaşlı Vatandaşlar EspressoLab’e Giderek Boykota Hayır Dedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.04.2025 - 09:51

Özgür Özel’in boykot markaları açıklamasının ardından EspressoLab’e giderek destek verenler sosyal medyada paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Şimdiyse Gümüşhaneli bir grup yaşlı vatandaşın paylaşımı gündemde. “Boykota inat, yerli ve milli, milli içeceğimiz, Recep Tayyip Erdoğan dünya lideridir” gibi yorumlarda bulundular. Gelin detaylara geçelim.

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İşte o anlar 👇

Yaşlıların paylaşımı kısa sürede etkileşimlerin odağı oldu.

Yaşlıların paylaşımı kısa sürede etkileşimlerin odağı oldu.

Peki ya neler olmuştu?

Özgür Özel’in geçtiğimiz hafta açıkladığı boykot listesindeki markaları duyurmuştu. Bu markalara geçtiğiöiz günlerde yeni isimler de eklendi. boykotyap.org sitesi markaların takibi için oluşturulmuştu. Listede yer alan EspressoLab’in ilk açıklandığı gün, “Neden listedeyiz anlamadık” şeklinde yaptığı açıklama da gündeme gelmişti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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patatessoğan lobisi

EspressoLab birde tavla ve okey masası kurarsa yeni bir hedef kitlesi oluşturmuş olur. Kahvehaneler zinciri olarak belki başarılı olur.

Arwen

Ahh amca ahh, senin çiftçinin altındaki traktöre haciz getirenler Sütiş ve Esplab’in hükümet kankisi sahiplerine normal girişimcinin rüyasında bile göremeyec... Devamını Gör

Bethesta

Dış minnaklar tırı vırı muhabbeti yapacak tiplerin orada durabileceği gün sayısı bir gün bilemedin hadi üç olsun. Şu tiplerin kaçı kahve içer devamlı.Ya sonr... Devamını Gör