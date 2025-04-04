Yaşlı Vatandaşlar EspressoLab’e Giderek Boykota Hayır Dedi
Yaşlı Vatandaşlar EspressoLab’e Giderek Boykota Hayır Dedi
Özgür Özel’in boykot markaları açıklamasının ardından EspressoLab’e giderek destek verenler sosyal medyada paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Şimdiyse Gümüşhaneli bir grup yaşlı vatandaşın paylaşımı gündemde. “Boykota inat, yerli ve milli, milli içeceğimiz, Recep Tayyip Erdoğan dünya lideridir” gibi yorumlarda bulundular. Gelin detaylara geçelim.
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Yaşlıların paylaşımı kısa sürede etkileşimlerin odağı oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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