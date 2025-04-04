CHP Milletvekili Mahmut Tanal, olaylara yaklaşımıyla sık sık gündeme geliyor. Espritüel kimliği, inatçılık seviyesi derken mizahçılara da epey malzeme çıkıyor. Sosyal medya özellikle son dönemde yaşanan İmamoğlu olaylarıyla birlikte Mahmut Tanal’ın video kesitleriyle doldu taştı. Gelin bir kullanıcının yaptığı edite birlikte bakalım.
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Mahmut Tanal yalnızca İmamoğlu sürecinde değil, her olayda sahada yer alıyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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