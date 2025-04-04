onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
CHP’den Mahmut Tanal’ın Darlama Seviyesi Goygoycuların Dilinden Düşmüyor

CHP’den Mahmut Tanal’ın Darlama Seviyesi Goygoycuların Dilinden Düşmüyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.04.2025 - 11:10

İçerik Devam Ediyor

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, olaylara yaklaşımıyla sık sık gündeme geliyor. Espritüel kimliği, inatçılık seviyesi derken mizahçılara da epey malzeme çıkıyor. Sosyal medya özellikle son dönemde yaşanan İmamoğlu olaylarıyla birlikte Mahmut Tanal’ın video kesitleriyle doldu taştı. Gelin bir kullanıcının yaptığı edite birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Mahmut Tanal yalnızca İmamoğlu sürecinde değil, her olayda sahada yer alıyor.

Mahmut Tanal yalnızca İmamoğlu sürecinde değil, her olayda sahada yer alıyor.

Savunduğu ideallere bağlılığı bazen güldüren anlara neden oluyor. Popülerleşmesiyle kendini genç kitleye de sevdiren Tanal, Twitter’da da, TikTok’ta da editlerin başrolü oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın