70 Yaşındaki Bir Vatandaş Beşiktaş Sokaklarına İş İlanı Astı: “Bahçelerinize Bakarım, 4-5 Saat Çalışabilirim”
70 Yaşındaki Bir Vatandaş Beşiktaş Sokaklarına İş İlanı Astı: “Bahçelerinize Bakarım, 4-5 Saat Çalışabilirim”
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İlanda yazan “4-5 saat çalışabilirim” kriteri görenlerin yüreğini dağladı.
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Sosyal medya kullanıcıları, 70 yaşına gelmiş bir vatandaşın çalışmak zorunda olmasına sitemlerini yorumlarda dile getirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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