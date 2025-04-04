70 Yaşındaki Bir Vatandaş Beşiktaş Sokaklarına İş İlanı Astı: “Bahçelerinize Bakarım, 4-5 Saat Çalışabilirim”

İstanbul Beşiktaş’ta duvara asılan bir iş ilanı vatandaşların dikkatini çekti. İş ilanı, 70 yaşında olduğunu belirten Mustafa adlı yaşlı bir adama aitti. Mustafa adlı yaşlı adam, yapabileceği işleri kağıda aktarmıştı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan ilan ile ilgili henüz detaya ulaşılamadı.