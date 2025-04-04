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70 Yaşındaki Bir Vatandaş Beşiktaş Sokaklarına İş İlanı Astı: “Bahçelerinize Bakarım, 4-5 Saat Çalışabilirim”

70 Yaşındaki Bir Vatandaş Beşiktaş Sokaklarına İş İlanı Astı: “Bahçelerinize Bakarım, 4-5 Saat Çalışabilirim”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.04.2025 - 14:38

İstanbul Beşiktaş’ta duvara asılan bir iş ilanı vatandaşların dikkatini çekti. İş ilanı, 70 yaşında olduğunu belirten Mustafa adlı yaşlı bir adama aitti. Mustafa adlı yaşlı adam, yapabileceği işleri kağıda aktarmıştı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan ilan ile ilgili henüz detaya ulaşılamadı.

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İlanda yazan “4-5 saat çalışabilirim” kriteri görenlerin yüreğini dağladı.

İlanda yazan “4-5 saat çalışabilirim” kriteri görenlerin yüreğini dağladı.

“İş arıyorum!

Yetmiş yaşındayım. Kaynak, tesisat, çatı işlerinden anlarım. Bahçelerinize bakarım. Sağlık problemim yok. 4-5 saat çalışabilirim. 

-Mustafa”

Sosyal medya kullanıcıları, 70 yaşına gelmiş bir vatandaşın çalışmak zorunda olmasına sitemlerini yorumlarda dile getirdi.

Sosyal medya kullanıcıları, 70 yaşına gelmiş bir vatandaşın çalışmak zorunda olmasına sitemlerini yorumlarda dile getirdi.
twitter.com

İzzet Çapa da haberi alıntılayarak Instagram ve Twitter hesabından paylaştı. Daha fazla kitleye erişen haber için vatandaşlar yardım eli uzatabilecek isimlere ulaşmaya çalıştı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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