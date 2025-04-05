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Denize Düşen Kediyi Kurtarmak İçin Bir Saniye Bile Düşünmeyen Koca Yürekli Kadın

Denize Düşen Kediyi Kurtarmak İçin Bir Saniye Bile Düşünmeyen Koca Yürekli Kadın

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
05.04.2025 - 10:23 Son Güncelleme: 05.04.2025 - 10:31

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Dengesini kaybeden bir kedi denize düşmesi sonucu minik bedeniyle suda çırpınarak yaşam savaşı verirken bir kadın yardımına koştu. Kediyi görünce bir an bile düşünmeden üstünü çıkardı ve denize girdi. Kediye ulaştıktan sonra kucaklayarak denizden çıkardı. Kadının yaptığı iyiliği kayda alanlar sosyal medyada paylaşınca etkileşimler de eksik olmadı. İyi dilek ve duaları toplayan kadın gönülleri fethetti. Gelin o anlara birlikte bakalım!

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İşte o anlar 👇

Hayvan dostlarımız bazen tek başlarına yaşamla mücadele edemiyor.

Hayvan dostlarımız bazen tek başlarına yaşamla mücadele edemiyor.

Bize ihtiyacı olan bir can gördüğümüzde yardım eli uzatmanın önemi hayati değer taşıyor. Kimileri arabayla çarpıp kaçıyor, kimileri mamalarını sularını çöpe döküyor, kimileri zehirliyor… İnsan elinin değdiği dünyada hayata tutunmaları günden güne zorlaşırken onlar için bize çok basit gelen şeylerin bile kıymetli olduğunu unutmayalım. Havalar da yavaş yavaş ısınırken, evlerinizin önüne bir kap su koyarak yardım etmeye başlayabilirsiniz. 🩷

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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