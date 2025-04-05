Denize Düşen Kediyi Kurtarmak İçin Bir Saniye Bile Düşünmeyen Koca Yürekli Kadın

Dengesini kaybeden bir kedi denize düşmesi sonucu minik bedeniyle suda çırpınarak yaşam savaşı verirken bir kadın yardımına koştu. Kediyi görünce bir an bile düşünmeden üstünü çıkardı ve denize girdi. Kediye ulaştıktan sonra kucaklayarak denizden çıkardı. Kadının yaptığı iyiliği kayda alanlar sosyal medyada paylaşınca etkileşimler de eksik olmadı. İyi dilek ve duaları toplayan kadın gönülleri fethetti. Gelin o anlara birlikte bakalım!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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