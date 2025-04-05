Denize Düşen Kediyi Kurtarmak İçin Bir Saniye Bile Düşünmeyen Koca Yürekli Kadın

Bize ihtiyacı olan bir can gördüğümüzde yardım eli uzatmanın önemi hayati değer taşıyor. Kimileri arabayla çarpıp kaçıyor, kimileri mamalarını sularını çöpe döküyor, kimileri zehirliyor… İnsan elinin değdiği dünyada hayata tutunmaları günden güne zorlaşırken onlar için bize çok basit gelen şeylerin bile kıymetli olduğunu unutmayalım. Havalar da yavaş yavaş ısınırken, evlerinizin önüne bir kap su koyarak yardım etmeye başlayabilirsiniz. 🩷