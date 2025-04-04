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İçimiz Isındı! Barınaktan Köpek Sahiplenen Koca Yürekli Kadın Süreci Anlattı

İçimiz Isındı! Barınaktan Köpek Sahiplenen Koca Yürekli Kadın Süreci Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.04.2025 - 09:10

İçerik Devam Ediyor

@dyt.hilsu adlı TikTok kullanıcısı, uzun zamandır gerçekleştirmek istediğini hayalini sayfasından paylaşmasıyla beğenilerle buluştu. Hayvansever kadın barınaktan bir köpek sahiplenmiş ve o anları kayda almıştı. Artık dünyalar tatlısı bir köpek de ailelerine katılmıştı. Kedilerle birlikte kocaman bir ekip olan aile içimizi ısıttı. Bu vesileyle satın almak yerine sahiplenmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Gelin detaylara geçelim.

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İşte o anlar 👇

“Satın alma, sahiplen!”

“Satın alma, sahiplen!”

Sizler de muhakkak bu cümleyi duymuşsunuzdur. “Peki ya neden?” diye düşünüyorsanız, hayvanların üretim sürecinde yaşadıkları zorluklar vicdanın yetebileceği bir durum olmadığı için diyebiliriz. 

Köpekleri cinslerine göre ayırıyor, evinize ve yaşam tarzınıza karakteriyle uyum sağlayabilecek bir dost istiyor olabilirsiniz. Ancak bu satın alma zorunluluğunu getirmiyor. Barınaklarda binlerce dostumuz sıcak bir yuvası olması hayaliyle yaşıyor. Emin olun ailenize adapte olacak karakterde bir köpeği barınaklarda da bulabilirsiniz.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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