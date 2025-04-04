@dyt.hilsu adlı TikTok kullanıcısı, uzun zamandır gerçekleştirmek istediğini hayalini sayfasından paylaşmasıyla beğenilerle buluştu. Hayvansever kadın barınaktan bir köpek sahiplenmiş ve o anları kayda almıştı. Artık dünyalar tatlısı bir köpek de ailelerine katılmıştı. Kedilerle birlikte kocaman bir ekip olan aile içimizi ısıttı. Bu vesileyle satın almak yerine sahiplenmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Gelin detaylara geçelim.
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İşte o anlar 👇
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“Satın alma, sahiplen!”
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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