Sizler de muhakkak bu cümleyi duymuşsunuzdur. “Peki ya neden?” diye düşünüyorsanız, hayvanların üretim sürecinde yaşadıkları zorluklar vicdanın yetebileceği bir durum olmadığı için diyebiliriz.

Köpekleri cinslerine göre ayırıyor, evinize ve yaşam tarzınıza karakteriyle uyum sağlayabilecek bir dost istiyor olabilirsiniz. Ancak bu satın alma zorunluluğunu getirmiyor. Barınaklarda binlerce dostumuz sıcak bir yuvası olması hayaliyle yaşıyor. Emin olun ailenize adapte olacak karakterde bir köpeği barınaklarda da bulabilirsiniz.