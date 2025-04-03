Yazlık bölgelerimizde imar alanlarının genişlemesiyle birlikte yaban domuzlarıyla sık karşılaşır olduk. Eskiden yaban domuzları şehre yemek aramaya inince vatandaşları bir korku sarardı. Ancak artık yazlık bölgelerde yaşayanlar için onlar sokak hayvanlarından farksız oldu.

Kuşadası’nda bir sitenin sakinleri de bahçelerine giren yaban domuzu sürüsünü paylaştı. Domuzlar yavrularıyla birlikte yemek arıyordu. Gelin o anlara birlikte bakalım.