Yazlık bölgelerimizde imar alanlarının genişlemesiyle birlikte yaban domuzlarıyla sık karşılaşır olduk. Eskiden yaban domuzları şehre yemek aramaya inince vatandaşları bir korku sarardı. Ancak artık yazlık bölgelerde yaşayanlar için onlar sokak hayvanlarından farksız oldu.
Kuşadası’nda bir sitenin sakinleri de bahçelerine giren yaban domuzu sürüsünü paylaştı. Domuzlar yavrularıyla birlikte yemek arıyordu. Gelin o anlara birlikte bakalım.
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İşte o anlar 👇
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Görüntüler Marina bölgesinden kayda alınmıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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