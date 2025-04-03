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Yeni Sokak Hayvanımız: Kuşadası’nda Yemek Aramak İçin Evlerin Bahçesine Giren Yaban Domuzu Ailesi

Yeni Sokak Hayvanımız: Kuşadası’nda Yemek Aramak İçin Evlerin Bahçesine Giren Yaban Domuzu Ailesi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.04.2025 - 11:44

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Yazlık bölgelerimizde imar alanlarının genişlemesiyle birlikte yaban domuzlarıyla sık karşılaşır olduk. Eskiden yaban domuzları şehre yemek aramaya inince vatandaşları bir korku sarardı. Ancak artık yazlık bölgelerde yaşayanlar için onlar sokak hayvanlarından farksız oldu. 

Kuşadası’nda bir sitenin sakinleri de bahçelerine giren yaban domuzu sürüsünü paylaştı. Domuzlar yavrularıyla birlikte yemek arıyordu. Gelin o anlara birlikte bakalım.

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İşte o anlar 👇

Görüntüler Marina bölgesinden kayda alınmıştı.

Görüntüler Marina bölgesinden kayda alınmıştı.

Yavru domuzlar gözümüze çok tatlı gelse de sevmeye cesaret etmek zor iş. Site sakinlerinden kimileri telaş yapmasa da kimileri domuzlar karşısında şaşkınlığa uğramıştı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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