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Ameliyattan Çıkar Çıkmaz Narkozun Etkisiyle Kız Arkadaşını Sayıklayan Genç Gönülleri Fethetti

Ameliyattan Çıkar Çıkmaz Narkozun Etkisiyle Kız Arkadaşını Sayıklayan Genç Gönülleri Fethetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.03.2025 - 14:48

İçerik Devam Ediyor

@makofiko adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir genç, ameliyattan çıktığı narkozlu halini paylaştı. Genç, “Naz” adlı kız arkadaşını aramanın ve haber vermenin derdindeydi. Defalarca ismini sayıklamış, en son arayınca rahatlamıştı. Gencin kız arkadaşına olan sevgisini izlerken, “Biz nerede yanlış yapıyoruz?” diye de sorgulamadan edemedik… Gelin detaylara geçelim.

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İşte o anlar 👇

Yorumlarda buluşan izleyiciler, “Naz çok şanslı” yorumlarını dile getirirken narkozun etkisi de dikkat çekti.

Yorumlarda buluşan izleyiciler, “Naz çok şanslı” yorumlarını dile getirirken narkozun etkisi de dikkat çekti.

Biliyorsunuz ki narkozun etkisiyle hiç olmayacak olaylara şahit oluyoruz. Artık böyle bir fobi başlığı açıldı. Narkozlu halde ailenin yanında pot kırar mıyım diye düşünenler, ne söyleyeceğim acaba derdine düşenler derken biz bu narkoz işinden baya baya korkar olduk. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Cindirella Man

Ne ameliyata gerek var nede narkozdan çıkmaya 😊