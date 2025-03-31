Ameliyattan Çıkar Çıkmaz Narkozun Etkisiyle Kız Arkadaşını Sayıklayan Genç Gönülleri Fethetti

@makofiko adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir genç, ameliyattan çıktığı narkozlu halini paylaştı. Genç, “Naz” adlı kız arkadaşını aramanın ve haber vermenin derdindeydi. Defalarca ismini sayıklamış, en son arayınca rahatlamıştı. Gencin kız arkadaşına olan sevgisini izlerken, “Biz nerede yanlış yapıyoruz?” diye de sorgulamadan edemedik… Gelin detaylara geçelim.
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Yorumlarda buluşan izleyiciler, “Naz çok şanslı” yorumlarını dile getirirken narkozun etkisi de dikkat çekti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Ne ameliyata gerek var nede narkozdan çıkmaya 😊