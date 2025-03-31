Ameliyattan Çıkar Çıkmaz Narkozun Etkisiyle Kız Arkadaşını Sayıklayan Genç Gönülleri Fethetti

Biliyorsunuz ki narkozun etkisiyle hiç olmayacak olaylara şahit oluyoruz. Artık böyle bir fobi başlığı açıldı. Narkozlu halde ailenin yanında pot kırar mıyım diye düşünenler, ne söyleyeceğim acaba derdine düşenler derken biz bu narkoz işinden baya baya korkar olduk. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!