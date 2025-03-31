Bir İçerik Üreticisi Ekrem İmamoğlu Sürecini Japon Çizgi Filmleri Gibi Resmetti

@sinema.terk adlı Instagram hesabından video içerikleri üreten bir içerik üreticisi, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı günden bu yana yaşananları Japon çizgi filmlerine benzeterek resmetti ve bir animasyon oluşturdu. Hazırladığı videoda dil olarak Japonca’yı tercih ederek ülkemizde yaşananların globalde de yayılmasına bir katkı sağlamış oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.