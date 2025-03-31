Bir İçerik Üreticisi Ekrem İmamoğlu Sürecini Japon Çizgi Filmleri Gibi Resmetti
Bir İçerik Üreticisi Ekrem İmamoğlu Sürecini Japon Çizgi Filmleri Gibi Resmetti
@sinema.terk adlı Instagram hesabından video içerikleri üreten bir içerik üreticisi, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı günden bu yana yaşananları Japon çizgi filmlerine benzeterek resmetti ve bir animasyon oluşturdu. Hazırladığı videoda dil olarak Japonca’yı tercih ederek ülkemizde yaşananların globalde de yayılmasına bir katkı sağlamış oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Ekrem İmamoğlu 23 Mart’tan bu yana tutuklu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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