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Gençlerin Tutuklanmasına Tepki Göstermek İsteyen Gencin Instagram Paylaşımı Viral Oldu

Gençlerin Tutuklanmasına Tepki Göstermek İsteyen Gencin Instagram Paylaşımı Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.03.2025 - 13:55

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı günden bu yana eylemlere hep birlikte şahit olduk. Günler süren protestolar özellikle İstanbul’da aktif bir şekilde devam etti. Ancak eylemler süresince gözaltına alınan ve tutukluluk kararı verilen 18-22 yaş aralığındaki gençlerin yoğunluğu dikkat çekti. Tepki toplayan durumla ilgili sosyal medyada paylaşımlar devam ediyor. @ciddicansin.png adlı kullanıcı da konuya yorumunu dile getirdi.

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İşte detaylar 👇

Cezaevinde suçlulardan ziyade üniversiteli gençlerin olduğuna vurgu yapmak istedi.

Cezaevinde suçlulardan ziyade üniversiteli gençlerin olduğuna vurgu yapmak istedi.

Paylaşım kısa sürede viral olurken, “Yorum yapmaktan korkuyorum” diyenler de oldu. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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cok iyi la video