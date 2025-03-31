Gençlerin Tutuklanmasına Tepki Göstermek İsteyen Gencin Instagram Paylaşımı Viral Oldu
Gençlerin Tutuklanmasına Tepki Göstermek İsteyen Gencin Instagram Paylaşımı Viral Oldu
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı günden bu yana eylemlere hep birlikte şahit olduk. Günler süren protestolar özellikle İstanbul’da aktif bir şekilde devam etti. Ancak eylemler süresince gözaltına alınan ve tutukluluk kararı verilen 18-22 yaş aralığındaki gençlerin yoğunluğu dikkat çekti. Tepki toplayan durumla ilgili sosyal medyada paylaşımlar devam ediyor. @ciddicansin.png adlı kullanıcı da konuya yorumunu dile getirdi.
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Cezaevinde suçlulardan ziyade üniversiteli gençlerin olduğuna vurgu yapmak istedi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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