Gençlerin Tutuklanmasına Tepki Göstermek İsteyen Gencin Instagram Paylaşımı Viral Oldu

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı günden bu yana eylemlere hep birlikte şahit olduk. Günler süren protestolar özellikle İstanbul’da aktif bir şekilde devam etti. Ancak eylemler süresince gözaltına alınan ve tutukluluk kararı verilen 18-22 yaş aralığındaki gençlerin yoğunluğu dikkat çekti. Tepki toplayan durumla ilgili sosyal medyada paylaşımlar devam ediyor. @ciddicansin.png adlı kullanıcı da konuya yorumunu dile getirdi.