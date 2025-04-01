Dünyalar Tatlısı Japon Kızın Maraş Dondurmacısının Şakasıyla İmtihanı Gülümsetti

Tokyo’daki The Kebab Factory adlı restorana giden tatlı mı tatlı Japon kız, Maraş dondurmacısının şakaları karşısında içimizi ısıtan kahkahalarıyla eğlenceli anlar yaşadı. O anları tatlı kızın annesi videoya çekip @matsu360 adlı Instagram hesaplarından paylaştı. Video kısa sürede hem globalde hem de Türkiye’de viral oldu. 7 milyonu aşkın izlenme alan videoyu gelin bir de biz izleyelim!
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Tatlı kızın ne olduğunu anlayamadığı hallerini izlerken pamuk gibi olduk.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Dondurmaya giden zorlu yolculuğun sonunda dondurmaya kavuşmuş🥰 çok tatlı