Dünyalar Tatlısı Japon Kızın Maraş Dondurmacısının Şakasıyla İmtihanı Gülümsetti

Maraş dondurmacılarının şakaları yabancılar için epey ilgi çekici oluyor. Özellikle ülkemize geldiklerinde ilk duraklarından biri bu dondurmacılar oluyor biliyorsunuz ki. Tokyo’da kültürümüzü tanıtan bu restoran da Japonların ilgisini çeken lokasyonlardan. Dondurmayı bir türlü alamayınca hafiften sinir hali de yüklenebiliyor. Ancak tatlı kız o anların tadını çıkarmayı tercih edenlerdendi.