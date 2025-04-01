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Dünyalar Tatlısı Japon Kızın Maraş Dondurmacısının Şakasıyla İmtihanı Gülümsetti

Dünyalar Tatlısı Japon Kızın Maraş Dondurmacısının Şakasıyla İmtihanı Gülümsetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.04.2025 - 09:31

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Tokyo’daki The Kebab Factory adlı restorana giden tatlı mı tatlı Japon kız, Maraş dondurmacısının şakaları karşısında içimizi ısıtan kahkahalarıyla eğlenceli anlar yaşadı. O anları tatlı kızın annesi videoya çekip @matsu360 adlı Instagram hesaplarından paylaştı. Video kısa sürede hem globalde hem de Türkiye’de viral oldu. 7 milyonu aşkın izlenme alan videoyu gelin bir de biz izleyelim!

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İşte detaylar 👇

Tatlı kızın ne olduğunu anlayamadığı hallerini izlerken pamuk gibi olduk.

Tatlı kızın ne olduğunu anlayamadığı hallerini izlerken pamuk gibi olduk.

Maraş dondurmacılarının şakaları yabancılar için epey ilgi çekici oluyor. Özellikle ülkemize geldiklerinde ilk duraklarından biri bu dondurmacılar oluyor biliyorsunuz ki. Tokyo’da kültürümüzü tanıtan bu restoran da Japonların ilgisini çeken lokasyonlardan. Dondurmayı bir türlü alamayınca hafiften sinir hali de yüklenebiliyor. Ancak tatlı kız o anların tadını çıkarmayı tercih edenlerdendi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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maestro__

Dondurmaya giden zorlu yolculuğun sonunda dondurmaya kavuşmuş🥰 çok tatlı