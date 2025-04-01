Kendinizi Göreceksiniz: Kolonyadan Ayakkabı Dizmeye Bayramlarda Her İşi Üstlenen O Kişi

Cihan adlı içerik üreticisi de paylaşımıyla beğenileri topladı. Kolonya, şeker, börek-çörek servisi biter, montları hazırlama, ayakkabıları dizme işi başlar. Misafirler gittikten sonra adeta üstümüzden tır geçmiş gibi hissetsek de insan yine de bir araya gelinen bu günlerin kıymetini bilmeli.