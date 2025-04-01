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Kendinizi Göreceksiniz: Kolonyadan Ayakkabı Dizmeye Bayramlarda Her İşi Üstlenen O Kişi

Kendinizi Göreceksiniz: Kolonyadan Ayakkabı Dizmeye Bayramlarda Her İşi Üstlenen O Kişi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.04.2025 - 08:35

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Hazır Ramazan Bayramı gelmişken içerik üreticilerine de konu çıktı. Bayramlarla ilgili parodi içerikleri üretmeyi es geçmiyorlar. @cihany._ adlı Instagram sayfasından paylaşımlar yapan Cihan Yoldaş da “Kalabalık bayram ziyaretlerinde evdeki tüm işi üstlenen kişi” notuyla bir video yayınladı. İçerik üreticisi adeta evlerimize ayna tutmuştu. Gelin detaylara geçelim. Bakalım kimler kendini görecek?

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İşte o anlar 👇

Aniden gelen kalabalık misafirler karşısında servis yetiştirme telaşını yaşayan bilir.

Aniden gelen kalabalık misafirler karşısında servis yetiştirme telaşını yaşayan bilir.

Cihan adlı içerik üreticisi de paylaşımıyla beğenileri topladı. Kolonya, şeker, börek-çörek servisi biter, montları hazırlama, ayakkabıları dizme işi başlar. Misafirler gittikten sonra adeta üstümüzden tır geçmiş gibi hissetsek de insan yine de bir araya gelinen bu günlerin kıymetini bilmeli.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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