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Oğuzhan Alpdoğan Yine Tespitlerde: Bayramlarda Kimsenin Aramadığı O Kişiyi Canlandırdı

Oğuzhan Alpdoğan Yine Tespitlerde: Bayramlarda Kimsenin Aramadığı O Kişiyi Canlandırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.04.2025 - 14:55

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Bayram gelmeden hazırlıklara başlamalar, bayramın ilk günüyle misafirliklere gitmeler, hasret gidermeler alıştığımız adetlerden. Ancak herkesin bayramı cümbür cemaat geçmiyor. İçerik üreticisi Oğuzhan Alpdoğan da bayramı yalnız geçiren, herkesi arayan ama kimsenin onu aramadığı kişiyi canlandırdı. Gelin detaylara geçelim.

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İşte o anlar 👇

Ramazan Bayramı’nın son gününe geldik.

Ramazan Bayramı’nın son gününe geldik.

Bayram seyran olunca içerik üreticilerine de epey malzeme çıkıyor. Gündemi kaçırmadan paylaşımlar yapıyorlar. Alpdoğan da tespitleriyle tebrikleri toplayan içerik üreticilerimizden. Konu aldığı karakterler mi diyelim, başarılı oyunculuğu mu… Sosyal medyaya başladığı günden bu yana adeta ülkemizin sosyoloğu ilan edildi. Hayatın her anından kesitleri gözlem yeteneğiyle yakalayan başarılı Alpdoğan, bu videosuyla da beğenileri topladı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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