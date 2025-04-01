İndirimli Ürün Satacağını Duyuran Bir Mağazanın Açılışında İzdiham Yaşandı

Bilecik’in ilçesi Bozüyük’te yer alan bir ev eşyaları mağazası, ürünlerde indirim yapılacağını duyurunca açılış saatinde kuyruk oluştu. Mağaza çalışanı açılış anlarını cep telefonuyla kayda alarak sosyal medyada paylaşınca gündem oldu. Mağazaya girerken yere düşenler de oldu, ürünleri birbirlerinden kapanlar da. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Günümüz ekonomisinde indirimli ürün alabilmek önemli bir durum haline geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
videodaki herkesin "egonomi çok güzel" diyenler olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam