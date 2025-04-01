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İndirimli Ürün Satacağını Duyuran Bir Mağazanın Açılışında İzdiham Yaşandı

İndirimli Ürün Satacağını Duyuran Bir Mağazanın Açılışında İzdiham Yaşandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.04.2025 - 12:38

İçerik Devam Ediyor

Bilecik’in ilçesi Bozüyük’te yer alan bir ev eşyaları mağazası, ürünlerde indirim yapılacağını duyurunca açılış saatinde kuyruk oluştu. Mağaza çalışanı açılış anlarını cep telefonuyla kayda alarak sosyal medyada paylaşınca gündem oldu. Mağazaya girerken yere düşenler de oldu, ürünleri birbirlerinden kapanlar da. Gelin detaylara geçelim.

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İşte detaylar 👇

Günümüz ekonomisinde indirimli ürün alabilmek önemli bir durum haline geldi.

Günümüz ekonomisinde indirimli ürün alabilmek önemli bir durum haline geldi.

Mağaza açılışlarında benzeri sahnelere sık sık şahit olmaya başladık. İndirimli ürün satacağını birkaç gün önceden bildiren işletmeler, vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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videodaki herkesin "egonomi çok güzel" diyenler olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam