Nevruz Kutlamalarında Ateşten Atlarken Yanan Kadın Talihsiz Anlarını Paylaştı

@dorrjewels adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, Nevruz kutlamalarında başına gelen talihsiz olayı paylaşmasıyla gündeme geldi. Kadın, ateşten atlayacağı sırada arkadaşıyla el ele tutuşuyordu. Ancak ateşe doğru giderken arkadaşı elini bırakmayınca dengesini sağlayamadı ve ateşin üstüne düştü.
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Yanıklar sebebiyle 10 gün hastanede yattı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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