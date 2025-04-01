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Nevruz Kutlamalarında Ateşten Atlarken Yanan Kadın Talihsiz Anlarını Paylaştı

Nevruz Kutlamalarında Ateşten Atlarken Yanan Kadın Talihsiz Anlarını Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.04.2025 - 11:16

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@dorrjewels adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, Nevruz kutlamalarında başına gelen talihsiz olayı paylaşmasıyla gündeme geldi. Kadın, ateşten atlayacağı sırada arkadaşıyla el ele tutuşuyordu. Ancak ateşe doğru giderken arkadaşı elini bırakmayınca dengesini sağlayamadı ve ateşin üstüne düştü.

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İşte o anlar 👇

Yanıklar sebebiyle 10 gün hastanede yattı.

Yanıklar sebebiyle 10 gün hastanede yattı.

Bir daha ateşe yaklaşmayacağını dile getiren kadın korkusunu paylaşımıyla dile getirdi. Nevruz kutlamalarında ateşten atlamak süren bir gelenek olsa da dikkatin önemini bir kez daha bu paylaşım sayesinde hatırladık.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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