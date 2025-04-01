Prof. Dr. Oytun Erbaş’tan Akıl Tutulması Yaşatan Bir İddia Daha: “Mezardaki Kişinin Hafızası Size Geçer”

Açıklamalarıyla akıl tutulması yaşatan Prof. Dr. Oytun Erbaş, sık sık gündeme gelen isimlerden. Geçtiğimiz aylarda fakir hayatın en sağlıklı hayat olduğunu savunmasının ardından gün geçtikçe daha da beyin yakan açıklamalar yapmış, tepkileri üzerine toplamıştı. Şimdilerde ise bu açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Bu sefer ise iddiası mezarlıklardaki ağaçlardan bir şey yiyip, mezarlıklarda su içilirse oradakilerin hafızasının kişiye geçeceği yönündeydi. Gelin detaylara geçelim…