Makalelerini Yayınlayan Derginin Kendisine Ait Olduğunu İtiraf Eden Oytun Erbaş Yapay Zeka'ya Hakaret Etti

Prof.Dr Oytun Erbaş'ı ilk olarak korona zamanı yaptığı ilginç açıklamayla tanımıştı hatırlarsanız. Kendisi Türklerin genetik olarak koronavirüse yakalanma ihtimalinin olmadığını söylemiş, aradan henüz birkaç gün geçmeden ilk vaka görülmüştü. Bu olaydan sonra bir süre sessizliğe bürünse de geçtiğimiz aylarda yine ilginç açıklamalarıyla gündeme gelmiş, bu açıklamaların ardı arkası kesilmemişti. En son fakirlik övüp 'Fakir hayat en sağlıklı hayattır' demesi büyük tepki çekmişti. Kendisi et yemenin çok da gerekli olmadığını, mercimekte de protein olduğunu söylemiş, ardından iştahla et yediği görüntüler ortaya çıkmıştı.