Makalelerini Yayınlayan Derginin Kendisine Ait Olduğunu İtiraf Eden Oytun Erbaş Yapay Zeka'ya Hakaret Etti

Prof.Dr Oytun Erbaş'ı ilk olarak korona zamanı yaptığı ilginç açıklamayla tanımıştı hatırlarsanız. Kendisi Türklerin genetik olarak koronavirüse yakalanma ihtimalinin olmadığını söylemiş, aradan henüz birkaç gün geçmeden ilk vaka görülmüştü. Bu olaydan sonra bir süre sessizliğe bürünse de geçtiğimiz aylarda yine ilginç açıklamalarıyla gündeme gelmiş, bu açıklamaların ardı arkası kesilmemişti. En son fakirlik övüp 'Fakir hayat en sağlıklı hayattır' demesi büyük tepki çekmişti. Kendisi et yemenin çok da gerekli olmadığını, mercimekte de protein olduğunu söylemiş, ardından iştahla et yediği görüntüler ortaya çıkmıştı.
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Erbaş son olarak katıldığı programın yapay zeka sunucusu ile ettiği kavga ile gündem oldu.
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AlaraX Oytun Erbaş'a makalelerini yayınlayan Journal of Experimental and Basic Medical Sciences isimli derginin kendisinine ait olduğunu söyleyince Erbaş sinirlendi.
İşte o anlar;
Prof. Dr. Oytun Erbaş'a yorumlar da geldi;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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