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Makalelerini Yayınlayan Derginin Kendisine Ait Olduğunu İtiraf Eden Oytun Erbaş Yapay Zeka'ya Hakaret Etti

Makalelerini Yayınlayan Derginin Kendisine Ait Olduğunu İtiraf Eden Oytun Erbaş Yapay Zeka'ya Hakaret Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.03.2025 - 16:39 Son Güncelleme: 12.03.2025 - 18:41

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Prof.Dr Oytun Erbaş'ı ilk olarak korona zamanı yaptığı ilginç açıklamayla tanımıştı hatırlarsanız. Kendisi Türklerin genetik olarak koronavirüse yakalanma ihtimalinin olmadığını söylemiş, aradan henüz birkaç gün geçmeden ilk vaka görülmüştü. Bu olaydan sonra bir süre sessizliğe bürünse de geçtiğimiz aylarda yine ilginç açıklamalarıyla gündeme gelmiş, bu açıklamaların ardı arkası kesilmemişti. En son fakirlik övüp 'Fakir hayat en sağlıklı hayattır' demesi büyük tepki çekmişti. Kendisi et yemenin çok da gerekli olmadığını, mercimekte de protein olduğunu söylemiş, ardından iştahla et yediği görüntüler ortaya çıkmıştı.

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Erbaş son olarak katıldığı programın yapay zeka sunucusu ile ettiği kavga ile gündem oldu.

Erbaş son olarak katıldığı programın yapay zeka sunucusu ile ettiği kavga ile gündem oldu.

Youtube'da Alara X isimli yapay zeka ile oluşturulan sunucunun konuğu olan Erbaş programda oldukça gerildi. Daha önce Celal Şengör'den Çağla Şikel'e, Oğuzhan Uğur'dan Kadir Ezildi'ye pek çok kişinin konuk olduğu programda ilginç anlar yaşandı.

AlaraX Oytun Erbaş'a makalelerini yayınlayan Journal of Experimental and Basic Medical Sciences isimli derginin kendisinine ait olduğunu söyleyince Erbaş sinirlendi.

AlaraX Oytun Erbaş'a makalelerini yayınlayan Journal of Experimental and Basic Medical Sciences isimli derginin kendisinine ait olduğunu söyleyince Erbaş sinirlendi.

O dergiyi lise ve üniversite öğrencilerine bilimsel heves kazandırmak için çıkarttığını söyleyen Erbaş yapay zekaya 'Dergi çıkmaya devam edecek sen de salakça, okuduğun insanları taklit etmeye devam edeceksin.' dedi.

İşte o anlar;

Prof. Dr. Oytun Erbaş'a yorumlar da geldi;

Prof. Dr. Oytun Erbaş'a yorumlar da geldi;
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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