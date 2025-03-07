onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Adanalı Ronalda ile Karşılaşan Chiristiano Ronaldo'dan Beklenmedik Tepki

Adanalı Ronalda ile Karşılaşan Chiristiano Ronaldo'dan Beklenmedik Tepki

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.03.2025 - 22:45

İçerik Devam Ediyor

Dünya futbol sahnesinin tartışmasız en parlak yıldızlarından biri olan Christiano Ronaldo, adeta bir futbol fenomeni. Her yaştan ve her kökenden milyonlarca insanın hayranlıkla takip ettiği bu eşsiz yetenek, futbol dünyasının kalbinde yer alıyor. Kendine has tarzı ve sahip olduğu olağanüstü yeteneklerle, Ronaldo, futbolseverlerin kalplerini fethediyor. Kendisini sadece futbolseverler değil tüm dünya tanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ülkemizde Ronaldo'ya benzerliğiyle tanınan Adanalı Ronaldo'yu tanırsınız. Kendisi bir karşılaşmadan önce Ronalda ile karşı karşıya geldi.

Ülkemizde Ronaldo'ya benzerliğiyle tanınan Adanalı Ronaldo'yu tanırsınız. Kendisi bir karşılaşmadan önce Ronalda ile karşı karşıya geldi.

Fakat Ronaldo'dan hiç beklenmedik bir tepki geldi.

"Kardeşim sen bana hiç benzemiyorsun. Çok çirkinsin" dediği o anlar, Ronaldo'nun esprili kişiliğini bilenleri güldürdü.

"Kardeşim sen bana hiç benzemiyorsun. Çok çirkinsin" dediği o anlar, Ronaldo'nun esprili kişiliğini bilenleri güldürdü.

İşte o anlar;

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın