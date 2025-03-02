Beşiktaş'ın Ardından Fenerbahçe'den de Usta Sanatçı Edip Akbayram'a Veda Videosu Geldi

Türk müzik dünyasında bir devir kapandı, usta sanatçı Edip Akbayram'ı kaybetti. 'Hasretinle Yandı Gönlüm', 'Güzel Günler Göreceğiz', 'Aldırma Gönül' gibi eşsiz eserlerle hafızalara kazınan Akbayram, 75 yaşında aramızdan ayrıldı. Kendi evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucunda hastaneye kaldırılan Akbayram, uzun süredir hastanede tedavi görüyordu. Haftalar sonra Akbayram'dan acı haber geldi.
Kendisinin umut dolu şarkıları tribünlerde de sık sık yankılanıyordu bildiğiniz üzere. Beşiktaş, Edip Akbayram'ın 'Aldırma Gönül' şarkısının tribünlerde yankılandığı anlarla usta sanatçıya veda etmişti.
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Fenerbahçe'den de benzer bir video geldi. Sarı lacivertli takım da müzik dünyasının efsanesine "Güzel Günler Göreceğiz" şarkısı ile veda etti.
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yayınlanan başsağlığı mesajı "Çocuklar inanın, inanın çocuklar🙏" notuyla paylaşıldı.
İşte o paylaşım;
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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