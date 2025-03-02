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Edip Akbayram'ın Vefat Haberini Alır Almaz Hastaneye Koşan Kubat Üzüntüsünü Dile Getirdi

Edip Akbayram'ın Vefat Haberini Alır Almaz Hastaneye Koşan Kubat Üzüntüsünü Dile Getirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.03.2025 - 22:53 Son Güncelleme: 02.03.2025 - 23:14

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Türk müzik dünyasının unutulmaz isimlerinden biri daha yaşamını yitirdi. 'Hasretinle Yandı Gönlüm', 'Güzel Günler Göreceğiz', 'Aldırma Gönül' gibi kalplere dokunan parçaların yaratıcısı olan Akbayram, ne yazık ki geçtiğimiz saatlerde aramızdan ayrıldı. Sağlık sorunlarıyla boğuşan 75 yaşındaki değerli sanatçı, geçirdiği talihsiz bir kaza sonucunda hastaneye sevk edilmişti. Bir süredir hastanede tedavi sürecinde olan Akbayram'dan gelen haber, tüm sevenlerini ve müzik dünyasını yasa boğdu. Geriye, hafızalarımızda derin izler bırakan o eşsiz şarkıları kaldı.

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Müzik dünyasının önemli isimlerinden Kubat, acı haberi alır almaz soluğu hastanede aldı.

Müzik dünyasının önemli isimlerinden Kubat, acı haberi alır almaz soluğu hastanede aldı.

Hastane çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kubat “Çok üzgünüm, babamızdı… Bir devir kapandı” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Hastane çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kubat “Çok üzgünüm, babamızdı… Bir devir kapandı” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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