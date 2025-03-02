Edip Akbayram'ın Vefat Haberini Alır Almaz Hastaneye Koşan Kubat Üzüntüsünü Dile Getirdi

Türk müzik dünyasının unutulmaz isimlerinden biri daha yaşamını yitirdi. 'Hasretinle Yandı Gönlüm', 'Güzel Günler Göreceğiz', 'Aldırma Gönül' gibi kalplere dokunan parçaların yaratıcısı olan Akbayram, ne yazık ki geçtiğimiz saatlerde aramızdan ayrıldı. Sağlık sorunlarıyla boğuşan 75 yaşındaki değerli sanatçı, geçirdiği talihsiz bir kaza sonucunda hastaneye sevk edilmişti. Bir süredir hastanede tedavi sürecinde olan Akbayram'dan gelen haber, tüm sevenlerini ve müzik dünyasını yasa boğdu. Geriye, hafızalarımızda derin izler bırakan o eşsiz şarkıları kaldı.