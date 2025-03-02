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Edip Akbayram'ın Son Röportajlarından Birinde Ülkemiz Hakkında Söyledikleri Yeniden Hatırlandı

Edip Akbayram'ın Son Röportajlarından Birinde Ülkemiz Hakkında Söyledikleri Yeniden Hatırlandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.03.2025 - 21:49

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Türk müzik tarihine damga vuran bir isim daha aramızdan ayrıldı. 'Hasretinle Yandı Gönlüm', 'Güzel Günler Göreceğiz', 'Aldırma Gönül' gibi kalpleri fetheden eşsiz eserlere imza atan Akbayram, maalesef geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 75 yaşındaki usta sanatçı, geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavi gören Akbayram'dan acı haber geldi. Ondan geriye hafızalarımıza kazınan şarkıları kaldı.

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Edip Akbayram'ın hayatını kaybetmeden önce verdiği son röportajlardan biri yeniden hatırlandı.

Edip Akbayram'ın hayatını kaybetmeden önce verdiği son röportajlardan biri yeniden hatırlandı.

Akbayram'ın, ülkemiz insanı hakkındaki övgü dolu sözleri ülkemize olan sevgisini ve güvenini bir kere daha gözler önüne serdi.

Akbayram'ın, ülkemiz insanı hakkındaki övgü dolu sözleri ülkemize olan sevgisini ve güvenini bir kere daha gözler önüne serdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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