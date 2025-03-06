Bir Genç İftardan Sonra Spor Salonunda Oluşan Kalabalığı Paylaştı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadeti de başladı. Bu dönemde insanların beslenme alışkanlıkları büyük bir değişime uğruyor. Bu değişim, bazıları için kilo konusunda endişeleri de beraberinde getiriyor. Bu dönemde sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü konusunda dikkatli olmak gerekiyor. Bunun için pek çok kişi çareyi spor yapmakta buluyor.