Bir Genç İftardan Sonra Spor Salonunda Oluşan Kalabalığı Paylaştı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadeti de başladı. Bu dönemde insanların beslenme alışkanlıkları büyük bir değişime uğruyor. Bu değişim, bazıları için kilo konusunda endişeleri de beraberinde getiriyor. Bu dönemde sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü konusunda dikkatli olmak gerekiyor. Bunun için pek çok kişi çareyi spor yapmakta buluyor.
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Bir genç iftardan sonra spor salonunda oluşan yoğunluğu paylaştı.
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Spor salonunda adım atacak yerin kalmadığı o anlar insanların durumu ne kadar ciddiye aldığını ortaya koydu.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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