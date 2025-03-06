Bir Kadın ABD'de Yaşayanlara Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Ekipleri Karşısında Ne Yapacaklarını Anlattı

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda ABD'de gerçekleşen seçimin ardından Donald Trump ikinci kez ABD başkanı oldu. Trump'ın başkan seçilmesinin ardından ABD'de yaşayan göçmenler için yeni bir dönem başlamış oldu. Başkanlık seçimleri biter bitmez düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmalar başladı ve binlerce göçmen sınır dışı edildi. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) 'büyük çaplı sınır dışı etme kampanyası' kamsamında kaç kişiyi sınır dışı ettiklerini paylaştı. Bu durum ABD'de yaşayan göçmenler arasında endişe başlatırken, bazı ABD vatandaşları tarafından da tepkiyle karşılandı.