onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Kadın ABD'de Yaşayanlara Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Ekipleri Karşısında Ne Yapacaklarını Anlattı

Bir Kadın ABD'de Yaşayanlara Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Ekipleri Karşısında Ne Yapacaklarını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.03.2025 - 16:48

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda ABD'de gerçekleşen seçimin ardından Donald Trump ikinci kez ABD başkanı oldu. Trump'ın başkan seçilmesinin ardından ABD'de yaşayan göçmenler için yeni bir dönem başlamış oldu. Başkanlık seçimleri biter bitmez düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmalar başladı ve binlerce göçmen sınır dışı edildi. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) 'büyük çaplı sınır dışı etme kampanyası' kamsamında kaç kişiyi sınır dışı ettiklerini paylaştı. Bu durum ABD'de yaşayan göçmenler arasında endişe başlatırken, bazı ABD vatandaşları tarafından da tepkiyle karşılandı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFix2W...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD'de yaşayan bir Türk, tüm göçmenleri ICE ajanlarına karşı uyardı.

ABD'de yaşayan bir Türk, tüm göçmenleri ICE ajanlarına karşı uyardı.

Görevlilerin hastanelerdeki acil servislere bile girerek kontrollerini gerçekleştirdiklerini belirten kadın, susma hakkını kullanmaktan avukat talep etmeye kadar sahip olunan pek çok hak hakkında bilgi verdi.

Görevlilerin hastanelerdeki acil servislere bile girerek kontrollerini gerçekleştirdiklerini belirten kadın, susma hakkını kullanmaktan avukat talep etmeye kadar sahip olunan pek çok hak hakkında bilgi verdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın