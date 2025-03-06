Bir Kadın ABD'de Yaşayanlara Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Ekipleri Karşısında Ne Yapacaklarını Anlattı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFix2W...
Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda ABD'de gerçekleşen seçimin ardından Donald Trump ikinci kez ABD başkanı oldu. Trump'ın başkan seçilmesinin ardından ABD'de yaşayan göçmenler için yeni bir dönem başlamış oldu. Başkanlık seçimleri biter bitmez düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmalar başladı ve binlerce göçmen sınır dışı edildi. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) 'büyük çaplı sınır dışı etme kampanyası' kamsamında kaç kişiyi sınır dışı ettiklerini paylaştı. Bu durum ABD'de yaşayan göçmenler arasında endişe başlatırken, bazı ABD vatandaşları tarafından da tepkiyle karşılandı.
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ABD'de yaşayan bir Türk, tüm göçmenleri ICE ajanlarına karşı uyardı.
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Görevlilerin hastanelerdeki acil servislere bile girerek kontrollerini gerçekleştirdiklerini belirten kadın, susma hakkını kullanmaktan avukat talep etmeye kadar sahip olunan pek çok hak hakkında bilgi verdi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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