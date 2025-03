Her Hareketi Olay Olan Wanda Nara Şimdi de Şarkıcılığa Adım Atıp Sevgilisi L-Gante ile Düet Yaptı

Wanda Nara her hareketiyle olay oluyor bildiğiniz üzere. Icardi ile aşırı çalkantılı ilişkisi her detayıyla konuşulurken, Wanda Nara'nın Icardi'yi Arjantinli şarkıcı L-Gante ile aldattığı ortaya çıkmıştı. Boşanma yoluna giren ilkilinin boşanma süreci de ilişkileri kadar çalkantılı geçti. Icardi de Wanda Nara'nın ardından China Suarez'le bir ilişkiye başladı. Her ikisinin de bambaşka bir ilişkiye başlaması, aralarındaki suların durulmasına yetmedi. Biri bitmeden yeni bir olayla gündeme gelen Wanda Nara yine yaptı yapacağını.