Her Hareketi Olay Olan Wanda Nara Şimdi de Şarkıcılığa Adım Atıp Sevgilisi L-Gante ile Düet Yaptı

Wanda Nara her hareketiyle olay oluyor bildiğiniz üzere. Icardi ile aşırı çalkantılı ilişkisi her detayıyla konuşulurken, Wanda Nara'nın Icardi'yi Arjantinli şarkıcı L-Gante ile aldattığı ortaya çıkmıştı. Boşanma yoluna giren ilkilinin boşanma süreci de ilişkileri kadar çalkantılı geçti. Icardi de Wanda Nara'nın ardından China Suarez'le bir ilişkiye başladı. Her ikisinin de bambaşka bir ilişkiye başlaması, aralarındaki suların durulmasına yetmedi. Biri bitmeden yeni bir olayla gündeme gelen Wanda Nara yine yaptı yapacağını.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Wanda Nara şimdi de şarkıcılığa soyunup Arjantin'de sevgilisi L-Gante'nin sahnesine çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sevgilisiyle düet yaparken özgüveniyle profesyonel şarkıcılara taş çıkaran Wanda Nara'nın bir sonraki olayı şimdiden merak konusu oldu.
Bu videolar da ilginizi çekebilir;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın