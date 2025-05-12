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Dört Farklı Figürün Kabak Gibi Ortada Olduğu Falı Yaratıcı Şekilde Yorumlayan Mizahşörler

Dört Farklı Figürün Kabak Gibi Ortada Olduğu Falı Yaratıcı Şekilde Yorumlayan Mizahşörler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.05.2025 - 18:28

Kahve falından anlar mısınız? Kimileri telvelerin arasına baktığında öyle figürler, öyle şekiller görür ki şaşar kalırsınız. Kediler, köpekler, insanlar, at nalları...Hepsinin de farklı farklı anlamı vardır. Önemli olan bu figürlerin birbirleriyle olan bağını anlamak ve kahve falının sahibine ne anlatmaya çalıştığını çözmektir. 

Bu kez bir sosyal medya kullanıcısı, oldukça ilginç kahve falını paylaştı ve mizahşörlerden de nasibini aldı.

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Fala inanmayın, falsız da kalmayın!

Fala inanmayın, falsız da kalmayın!

Kahve telveleri arasında görülen figürler, fal baktıranlar için son derece önemlidir. Örneğin at, murat demektir. Üç vakte kadar evleneceğiniz kişiyle tanışacaksınız demektir. Şaka şaka! Biz işin esprisindeyiz, fal yorumlarını da işin uzmanlarına bırakıyoruz. Tıpkı sizin gibi, fala pek inanmıyor yine de falsız kalmıyoruz.

Bu kez bir sosyal medya kullanıcısı, yorumu oldukça aşikar olan bir falın yorumlanmasını istedi;

Bu kez bir sosyal medya kullanıcısı, yorumu oldukça aşikar olan bir falın yorumlanmasını istedi;
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E tabii yorumlar da gecikmedi.

E tabii yorumlar da gecikmedi.
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İnsan arkasına dönüp de bir bakar!

İnsan arkasına dönüp de bir bakar!
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Dikkatlice bakınca Cemile'ye benzemeye başlıyor

Dikkatlice bakınca Cemile'ye benzemeye başlıyor
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Fazla söze gerek yok

Fazla söze gerek yok
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Tam olarak bu

Tam olarak bu
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Olabilir mi?

Olabilir mi?
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Kızılcık Şerbeti gel de senaryo gör.

Kızılcık Şerbeti gel de senaryo gör.
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Sizden de yorumlarınızı bekliyoruz.

Sizden de yorumlarınızı bekliyoruz.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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