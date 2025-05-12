Dört Farklı Figürün Kabak Gibi Ortada Olduğu Falı Yaratıcı Şekilde Yorumlayan Mizahşörler

Kahve falından anlar mısınız? Kimileri telvelerin arasına baktığında öyle figürler, öyle şekiller görür ki şaşar kalırsınız. Kediler, köpekler, insanlar, at nalları...Hepsinin de farklı farklı anlamı vardır. Önemli olan bu figürlerin birbirleriyle olan bağını anlamak ve kahve falının sahibine ne anlatmaya çalıştığını çözmektir.

Bu kez bir sosyal medya kullanıcısı, oldukça ilginç kahve falını paylaştı ve mizahşörlerden de nasibini aldı.