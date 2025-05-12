Dört Farklı Figürün Kabak Gibi Ortada Olduğu Falı Yaratıcı Şekilde Yorumlayan Mizahşörler
Kahve falından anlar mısınız? Kimileri telvelerin arasına baktığında öyle figürler, öyle şekiller görür ki şaşar kalırsınız. Kediler, köpekler, insanlar, at nalları...Hepsinin de farklı farklı anlamı vardır. Önemli olan bu figürlerin birbirleriyle olan bağını anlamak ve kahve falının sahibine ne anlatmaya çalıştığını çözmektir.
Bu kez bir sosyal medya kullanıcısı, oldukça ilginç kahve falını paylaştı ve mizahşörlerden de nasibini aldı.
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Fala inanmayın, falsız da kalmayın!
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Bu kez bir sosyal medya kullanıcısı, yorumu oldukça aşikar olan bir falın yorumlanmasını istedi;
E tabii yorumlar da gecikmedi.
İnsan arkasına dönüp de bir bakar!
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Dikkatlice bakınca Cemile'ye benzemeye başlıyor
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Fazla söze gerek yok
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Tam olarak bu
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Olabilir mi?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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