İki İnsanı Bir Arada Tutan Nedir? Goygoyunu Durduramayanlardan Yaratıcı Cevaplar

A'dan Z'ye her konunun gündem olduğu, her derde bir çarenin; her soruya ise bir cevabın bulunduğu yer tabii ki yeni X! Yani eski adıyla Twitter! Bu kez bir kullanıcı 'İki İnsanı Bir Arada Tutan Nedir?' sorusunu takipçilerine yöneltti. Elbette bu soruya çok ciddi, hayatın içinden yanıtlar geldi. Ancak goygoyu ve mizahını durduramayanlardan da cevaplar gecikmedi.