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Goygoy
İki İnsanı Bir Arada Tutan Nedir? Goygoyunu Durduramayanlardan Yaratıcı Cevaplar

İki İnsanı Bir Arada Tutan Nedir? Goygoyunu Durduramayanlardan Yaratıcı Cevaplar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.05.2025 - 13:09

A'dan Z'ye her konunun gündem olduğu, her derde bir çarenin; her soruya ise bir cevabın bulunduğu yer tabii ki yeni X! Yani eski adıyla Twitter! Bu kez bir kullanıcı 'İki İnsanı Bir Arada Tutan Nedir?' sorusunu takipçilerine yöneltti. Elbette bu soruya çok ciddi, hayatın içinden yanıtlar geldi. Ancak goygoyu ve mizahını durduramayanlardan da cevaplar gecikmedi.

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Tam ciddi olacağım, bi' gülme geliyor!

Tam ciddi olacağım, bi' gülme geliyor!
twitter.com

Evet aslında bu soru oldukça ciddi ve derin bir soru: 'İki insanı bir arada tutan nedir?'

Bu soruyu size yöneltelim ve eminim 'sevgi, saygı, güven, tutku' yanıtları hırla gürle gelir. X'te '@AlperHasanoglu' isimli kullanıcı bu soruyu takipçilerine yöneltti. Klasik yanıtlar da geldi ancak goygoyunu durduramayanlardan da yaratıcı yanıtlar gecikmedi! Hep birlikte o yanıtlara bakalım. 👇

Siyam ikizleri ve Emine Erdoğan'ın ikonik fotoğrafı.

Siyam ikizleri ve Emine Erdoğan'ın ikonik fotoğrafı.
twitter.com

Bu fotoğrafın yapay zekayla üretilmiş olabileceğini düşünmüş olabilirsiniz. Ancak cevabımız 'Hayır'.

2019 yılında çekilen bu görselde Emine Erdoğan,  Kahramanmaraş'ta yaşayan siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile bir araya gelmişti.

Başka cevaplara geçelim 👇

Başka cevaplara geçelim 👇
twitter.com

Biraz da fizik!

Biraz da fizik!
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Facebook severler bunu beğendi.

Facebook severler bunu beğendi.
twitter.com
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Fatih Terimsiz bir goygoy düşünülemezdi.

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Goygoyu bir kenara bırakırsak...

Goygoyu bir kenara bırakırsak...
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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