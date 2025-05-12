İki İnsanı Bir Arada Tutan Nedir? Goygoyunu Durduramayanlardan Yaratıcı Cevaplar
A'dan Z'ye her konunun gündem olduğu, her derde bir çarenin; her soruya ise bir cevabın bulunduğu yer tabii ki yeni X! Yani eski adıyla Twitter! Bu kez bir kullanıcı 'İki İnsanı Bir Arada Tutan Nedir?' sorusunu takipçilerine yöneltti. Elbette bu soruya çok ciddi, hayatın içinden yanıtlar geldi. Ancak goygoyu ve mizahını durduramayanlardan da cevaplar gecikmedi.
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Tam ciddi olacağım, bi' gülme geliyor!
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Siyam ikizleri ve Emine Erdoğan'ın ikonik fotoğrafı.
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Biraz da fizik!
Facebook severler bunu beğendi.
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Goygoyu bir kenara bırakırsak...
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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