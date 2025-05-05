Taze Aşıklar Buraya! Ghosting, Love Bombing… Yeni Nesil İlişkilerde Neden Bu Kadar Çok Terim Var?

'Sen Allahın bir lütfusun

Gözlerimin nurusun

Seni gören şifa bulur

Gel de gönlüm şifa bulsun

Seni seven aşkı bulur

Gel de gönlüm aşka doysun

Biliyorum yüreğin beni ister

Burada bir garip seni bekler'

Gördüğünüz gibi Ebru Gündeş aşk bombardımanı yaşatıyor bu şarkı sözüyle bize. 'Sen Allah'ın bi lüftusun' diyerek sevdiğinin ayaklarını yerden kesiyor (lovebombing) 'Biliyorum yüreğin beni ister' diyerek de gashlighting yapmayı ihmal etmiyor... Hangimiz yapmadık ki?? Sadece biz yaptığımız zaman veya bize yapıldığı zaman aslında bunların bir adının olduğunu bilmiyorduk. İlişkinizde karşınızdakinin hareketlerini çözemiyorsanız 'N'apıyosuuunn sen ya hayırdır? Ne bu hal, tavırlar?' diyorsanız bu içeriğimiz size göre!

Hadi gelin hep birlikte ilişkilerdeki terimlere ve neden bu kadar çok terim olduğuna göz atalım!