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Taze Aşıklar Buraya! Ghosting, Love Bombing… Yeni Nesil İlişkilerde Neden Bu Kadar Çok Terim Var?

Taze Aşıklar Buraya! Ghosting, Love Bombing… Yeni Nesil İlişkilerde Neden Bu Kadar Çok Terim Var?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.05.2025 - 17:19

Yeni neslin taze aşıklarını buraya alalım! Çünkü bu içeriğimiz tam size göre! 'Neden?' diye sorduğunuzu duyar gibiyim... Aslında bu ilişki terimlerini artık yeni nesil olarak değerlendirmek pek doğru olmaz. Çünkü yıllar ilerliyor teknoloji ile birlikte aşkın yeni boyutları doğuyor. Ghosting, love bombing, gashlighting... Elbet birisine maruz kalmışsınızdır. Ama spotta saydığımız üç ilişki terimi buzdağının görünen kısmı. Bir de buzdağının diplerine bir dalış yapalım. Neler var neler!! Hazır olun, kulaklarınız ve gözleriniz de hazır olsun. İlk kez duyacağınız ve okurken de 'Aaaa benim başıma geldi' veya 'İşte bana tam da bunu yaptı!' diyeceğiniz terimler sizi bekliyor. Hadi bakalım, başlıyoruz!!! 💔 ❤️👀

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Ebru Gündeş'in şarkı sözüne gizlediği love bombing ve gashlightinge bir göz atalım...

'Sen Allahın bir lütfusun

Gözlerimin nurusun

Seni gören şifa bulur

Gel de gönlüm şifa bulsun

Seni seven aşkı bulur

Gel de gönlüm aşka doysun

Biliyorum yüreğin beni ister

Burada bir garip seni bekler'

Gördüğünüz gibi Ebru Gündeş aşk bombardımanı yaşatıyor bu şarkı sözüyle bize. 'Sen Allah'ın bi lüftusun' diyerek sevdiğinin ayaklarını yerden kesiyor (lovebombing) 'Biliyorum yüreğin beni ister' diyerek de gashlighting yapmayı ihmal etmiyor... Hangimiz yapmadık ki?? Sadece biz yaptığımız zaman veya bize yapıldığı zaman aslında bunların bir adının olduğunu bilmiyorduk. İlişkinizde karşınızdakinin hareketlerini çözemiyorsanız 'N'apıyosuuunn sen ya hayırdır? Ne bu hal, tavırlar?' diyorsanız bu içeriğimiz size göre! 

Hadi gelin hep birlikte ilişkilerdeki terimlere ve neden bu kadar çok terim olduğuna göz atalım!

Yeni nesil ilişkilerde neden bu kadar çok terim var?

Yeni nesil ilişkilerde neden bu kadar çok terim var?

Bu kadar çok terimin ortaya çıkması modern ilişkilerin karmaşıklığı ve belirsizliğinin artması olarak açıklanması aslında yalan olmaz. Eskiden ilişkiler daha net tanımlarla yürürken (Bkz. Benimle çıkar mısın?) günümüzde dijitalleşme, bireyselcilik ve bağlanma korkusu gibi etkenlerle ilişkiler tanımsız ve geçici hale geldi. Bu durum da yeni davranış kalıplarıyla birlikte yeni kavramlara ihtiyacı duyurdu. Bu nedenle özellikle en çok hakim olduğumuz gdosting, love bombing, gashlighting gibi terimler çıktı ve yeni nesilin etkisiyle dünyada hızlıca yayıldı. Sosyal medyanın etkisiyle ilişkiler daha erişebilir ve yüzeysel hale geldi. İnsanlar kolayca iletişim kurup aynı kolaylıkla kesebiliyor. Pek çok insan ciddi ilişki mi istiyor yoksa bunun sadece flört olarak kalmasını mı istiyor, belirsizliği sürüyor. 

Ancak birkaç cümle önce saydığımız terimler bununla sınırlı değil. Çoğunu ilk kez duyacağınızdan eminim. İşte o terimler:

Situationship, Love Bombing, Cushioning 👇

Situationship

Tanım: İlişki gibi görünen ama asla adı konmamış, bağlanma taahhüdü olmayan birliktelik. Sürekli görüşüyor, birlikte vakit geçiriyorsunuz ama “biz neyiz?” sorusunun net bir cevabı yok.

Love Bombing

Tanım: İlişkinin başında aşırı ilgi, sevgi, iltifat ve jestlerle karşı tarafı etkisi altına almak. Amaç genellikle karşı tarafın güvenini hızla kazanıp, duygusal bağı kurduktan sonra kontrol altına almak veya manipüle etmek.

Cushioning

Tanım: İlişki içindeyken yedek flörtlerle arayı sıcak tutmak.

Biriyle çıkarken başka kişilerle de “şaka yollu flört” etmek, DM’de plan B’ler tutmak.

Icing, Orbiting, Haunting 👇

Icing, Orbiting, Haunting 👇

Icing

Tanım: İlişkiyi 'şimdilik' duraklatmak ama ilerde devam edebilirmiş gibi göstermek.

“Şu ara yoğunum ama sonra kesin görüşelim” gibi sözlerle ilişki dondurulur.

Orbiting

Tanım: İletişim kurmadan sosyal medya üzerinden sürekli etkileşimde kalmak.

Size mesaj atmıyor ama her içeriğinizi beğeniyor, yorum yapıyor, takipten çıkmıyor.

Haunting

Tanım: Sizi ghostladıktan sonra sosyal medyada gizli gizli takip etmeye devam etmek.

Story’lerinizi izler, bazen beğeni atar ama yine de iletişime geçmez.

Breadcrumbing, Benching, Ghosting 👇

Breadcrumbing, Benching, Ghosting 👇

Breadcrumbing

Tanım: Karşıdakini ilgileniyormuş gibi küçük ilgi kırıntılarıyla beslemek ama aslında ciddi bir niyeti olmamak.

Sosyal medyada story'lere sürekli tepki verir ama mesajlara gerçek cevap vermez ya da adım atmaz. 

Benching

Tanım: Birini tamamen hayatından çıkarmadan, yedekte tutmak. Arada bir mesaj atmak ama gerçek bir ilişki kurmamak.

Biri size “merhaba ne yapıyorsun?” mesajı atar ama hiçbir zaman buluşma teklif etmez.

Ghosting

Tanım: Aniden ve açıklama yapmadan iletişimi tamamen kesmek.

Flört sürecinde biri bir anda mesajlara cevap vermemeye başlar, sosyal medyada sessizleşir, hiçbir açıklama yapmadan ortadan kaybolur.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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