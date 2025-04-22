Çiftlerin İlişki İçerisinde Sorunları Çözmek Yerine Birbirlerine Duvar Örmesi: Stonewalling

tonewalling’e maruz kalan kişi genelde kendini yapayalnız hisseder. Bir şey anlatmaya çalışır ama karşısında koca bir sessizlik vardır. Zamanla bu sessizlik, “Acaba ben önemsiz miyim?” sorusuna dönüşür. Değersizlik duygusu, kafa karışıklığı, içten içe büyüyen bir huzursuzluk... Tüm bunlar anksiyete ve hatta depresyona kadar varabilir. Çünkü iletişim kurulamayan bir ilişkide insan, zamanla kendini dışarıda bırakılmış gibi hisseder. Sevildiğinden, önemsendiğinden emin olamaz. Birlikte olduğu kişiye ulaşamamak, ilişkinin içinde ama bir o kadar da dışında hissettirir. Bu da doğal olarak ilişkiye dair tatmini azaltır, güveni sarsar.