Çiftlerin İlişki İçerisinde Sorunları Çözmek Yerine Birbirlerine Duvar Örmesi: Stonewalling
İkili ilişkilerde yaşanan sorunların çözümü, sağlıklı iletişimle mümkün olurken, bazı durumlarda taraflardan biri iletişimi tamamen keserek duygusal bir duvar örmeyi tercih edebilir. Bu durum psikolojide “stonewalling” olarak tanımlanıyor. Tartışma ya da çatışma anlarında kişinin partnerine yanıt vermemesi, göz teması kurmaması, tepkisiz kalması gibi davranışlarla kendini gösterir. Görünüşte sessizlik gibi algılansa da, aslında ilişkinin dinamiğini derinden etkileyen ciddi bir iletişim problemi.
Gelin, 'stonewalling' kavramına hep birlikte bakalım...
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Uzun süren bir ilişkide karşı tarafın birdenbire size duvar ördüğüne şahit oldunuz mu? Aslında bunun için kullanılan bir kavram var.
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Gottman’ın laboratuvarında yapılan çalışmalarda, stonewalling davranışı gösteren bireylerin kalp atış hızlarında artış, stres hormonlarında yükselme ve fizyolojik olarak "savaş ya da kaç" tepkisinin devreye girdiği tespit edildi.
Karşı tarafa etkisi ne diye soracak olursanız...
Stonewalling her zaman kötü niyetli değil.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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