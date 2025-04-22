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Çiftlerin İlişki İçerisinde Sorunları Çözmek Yerine Birbirlerine Duvar Örmesi: Stonewalling

Çiftlerin İlişki İçerisinde Sorunları Çözmek Yerine Birbirlerine Duvar Örmesi: Stonewalling

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.04.2025 - 23:37

İkili ilişkilerde yaşanan sorunların çözümü, sağlıklı iletişimle mümkün olurken, bazı durumlarda taraflardan biri iletişimi tamamen keserek duygusal bir duvar örmeyi tercih edebilir. Bu durum psikolojide “stonewalling” olarak tanımlanıyor. Tartışma ya da çatışma anlarında kişinin partnerine yanıt vermemesi, göz teması kurmaması, tepkisiz kalması gibi davranışlarla kendini gösterir. Görünüşte sessizlik gibi algılansa da, aslında ilişkinin dinamiğini derinden etkileyen ciddi bir iletişim problemi.

Gelin, 'stonewalling' kavramına hep birlikte bakalım...

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Uzun süren bir ilişkide karşı tarafın birdenbire size duvar ördüğüne şahit oldunuz mu? Aslında bunun için kullanılan bir kavram var.

Uzun süren bir ilişkide karşı tarafın birdenbire size duvar ördüğüne şahit oldunuz mu? Aslında bunun için kullanılan bir kavram var.

İlk kez Dr. John Gottman tarafından tanımlanan “stonewalling”, kişinin duygusal yoğunlukla baş edemediği anlarda kendini ilişkiden geri çekmesi; bir başka deyişle, duvar örmesi anlamına geliyor.

Gottman ve meslektaşları, 1990'larda yaptıkları araştırmalarda, tartışmalar sırasında partnerlerden birinin aniden sessizleştiğini, tepkisizleştiğini ve iletişimden kaçındığını gözlemledi. Bu durumu da evliliği bitiren dört temel davranıştan biri olarak tanımladı.

Gottman’ın laboratuvarında yapılan çalışmalarda, stonewalling davranışı gösteren bireylerin kalp atış hızlarında artış, stres hormonlarında yükselme ve fizyolojik olarak "savaş ya da kaç" tepkisinin devreye girdiği tespit edildi.

Gottman’ın laboratuvarında yapılan çalışmalarda, stonewalling davranışı gösteren bireylerin kalp atış hızlarında artış, stres hormonlarında yükselme ve fizyolojik olarak "savaş ya da kaç" tepkisinin devreye girdiği tespit edildi.

Yani kişi sadece susmuyor; aslında içsel olarak panikliyor.

Bu yüzden stonewalling, sadece 'konuşmak istememe' değil; sistemin çökmesi gibi aslında. Duygusal sistem kitleniyor.

Karşı tarafa etkisi ne diye soracak olursanız...

tonewalling’e maruz kalan kişi genelde kendini yapayalnız hisseder. Bir şey anlatmaya çalışır ama karşısında koca bir sessizlik vardır. Zamanla bu sessizlik, “Acaba ben önemsiz miyim?” sorusuna dönüşür. Değersizlik duygusu, kafa karışıklığı, içten içe büyüyen bir huzursuzluk... Tüm bunlar anksiyete ve hatta depresyona kadar varabilir. Çünkü iletişim kurulamayan bir ilişkide insan, zamanla kendini dışarıda bırakılmış gibi hisseder. Sevildiğinden, önemsendiğinden emin olamaz. Birlikte olduğu kişiye ulaşamamak, ilişkinin içinde ama bir o kadar da dışında hissettirir. Bu da doğal olarak ilişkiye dair tatmini azaltır, güveni sarsar.

Stonewalling her zaman kötü niyetli değil.

Bazen kişi geçmiş travmalarından ötürü bir çatışma anında 'içe kapanmayı' tercih eder. Ama bu davranış kronik hale geldiğinde, manipülatif bir iletişimsizlik aracı hâline gelebilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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