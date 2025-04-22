23 Nisan'da Ne Oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Önemi Nedir? İşte 23 Nisan'ın Anlamı...
23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve egemenliğin halka geçtiği gün. Atatürk bu önemli günü çocuklara armağan ederek, dünyada çocuklara özel bir bayram ilan eden ilk lider olmuştur. Hem milli egemenliğimizin simgesi hem de çocuklara verilen değerin göstergesidir. Kısacası sadece bir bayram değil; hem geleceği hem geçmişi içinde barındıran özel bir gün 23 Nisan. Peki 23 Nisan'da ne oldu, bugünün anlam ve önemi ne?
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23 Nisan, neşe doluyor insan!
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23 Nisan'da Ne Oldu?
23 Nisan Anlamı ve Önemi
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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