Sürekli Uyumak mı İstiyorsunuz? Uzmanlar "Şekerleme" Yapmanın 4 Altın Kuralını Açıkladı
Kaynak: https://nypost.com/2025/01/29/health/...
Gün içinde sürekli uyku bastırıyor, “şöyle bi' 10 dakika gözümü kapatsam” mı diyorsunuz? Uzmanlara göre doğru yapılan kısa bir şekerleme hem zihni açıyor hem de enerjiyi yükseltiyor.
İşte şekerleme yapmanın 4 altın kuralı...
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Şekerleme yapmanın birçok faydası olduğunu biliyoruz.
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Yattığınız yer de çok önemli.
Kilkenny, kahvenin şekerleme ile pek uyumlu olmadığını söylüyor.
Yine de her gün uyumak mı istiyorsunuz?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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