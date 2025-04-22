Sürekli Uyumak mı İstiyorsunuz? Uzmanlar "Şekerleme" Yapmanın 4 Altın Kuralını Açıkladı

Kafein uyanıklığı artıran bir madde olduğu için, gün ortasında içildiğinde şekerleme yapma ihtiyacını azaltabiliyor. Üstelik etkisi geçmeye başladığında ani bir yorgunluk hissiyle karşılaşmak da mümkün. Ancak bazı uzmanlara göre kahve ve kısa bir uyku bir arada düşünüldüğünde farklı bir etki ortaya çıkabiliyor. “Coffee nap” olarak bilinen bu yöntemde, yaklaşık 200 mg kafein (yani iki fincan kahve) içtikten hemen sonra 20 dakikalık bir şekerleme yapılması, beynin kafeini daha verimli işlemesini sağlıyor. Bu sayede kişi hem dinlenmiş hem de daha enerjik bir şekilde uyanabiliyor. Yine de gece uykusunun kalitesini korumak için, son kahvenin yatmadan en az altı saat önce içilmesi gerektiği vurgulanıyor.