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Sürekli Uyumak mı İstiyorsunuz? Uzmanlar "Şekerleme" Yapmanın 4 Altın Kuralını Açıkladı

Sürekli Uyumak mı İstiyorsunuz? Uzmanlar "Şekerleme" Yapmanın 4 Altın Kuralını Açıkladı

Uyku
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.04.2025 - 19:19

Gün içinde sürekli uyku bastırıyor, “şöyle bi' 10 dakika gözümü kapatsam” mı diyorsunuz? Uzmanlara göre doğru yapılan kısa bir şekerleme hem zihni açıyor hem de enerjiyi yükseltiyor.

İşte şekerleme yapmanın 4 altın kuralı...

Kaynak: https://nypost.com/2025/01/29/health/...
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Şekerleme yapmanın birçok faydası olduğunu biliyoruz.

Şekerleme yapmanın birçok faydası olduğunu biliyoruz.

Uyku Tıbbı Uzmanı Dr. Thomas Michael Kilkenny, maksimum fayda için uymanız gereken temel şekerleme kurallarını paylaştı.

Kilkenny, “Saat 13:00 – 15:00 arası yapılan, 20 dakikayı geçmeyen kısa bir şekerleme, bilişsel işlevleri ve uyanıklığı artırır” diyor.

Daha uzun süreler ise maalesef ters etki yaratıyor. Uyandıktan sonra sersemlik yaşanabilir.

Uzun uyuyanların vücut kitle indeksi daha yüksek, karın çevresi daha geniş, tansiyonları da bir o kadar yüksek. Hatta bu kişiler öğle yemeklerinde daha fazla yiyor, geç yatıyor ve sigara içme oranları da fazla.

Yattığınız yer de çok önemli.

“Yatak varsa yatakta, yoksa en azından rahat bir koltukta kestirin,” diyor Kilkenny.

Ama dikkat! Uzmanlar yatağa girip tamamen uyku moduna geçmenizi önermiyor. Uzmanlara göre koltuk, kısa uyku için ideal çünkü hem yeterince rahat hem de fazla gevşemenize izin vermiyor.

Serin ve karanlık bir ortam, şekerlemenin kalitesini ciddi şekilde artırıyor.

Kilkenny, kahvenin şekerleme ile pek uyumlu olmadığını söylüyor.

Kilkenny, kahvenin şekerleme ile pek uyumlu olmadığını söylüyor.

Kafein uyanıklığı artıran bir madde olduğu için, gün ortasında içildiğinde şekerleme yapma ihtiyacını azaltabiliyor. Üstelik etkisi geçmeye başladığında ani bir yorgunluk hissiyle karşılaşmak da mümkün. Ancak bazı uzmanlara göre kahve ve kısa bir uyku bir arada düşünüldüğünde farklı bir etki ortaya çıkabiliyor. “Coffee nap” olarak bilinen bu yöntemde, yaklaşık 200 mg kafein (yani iki fincan kahve) içtikten hemen sonra 20 dakikalık bir şekerleme yapılması, beynin kafeini daha verimli işlemesini sağlıyor. Bu sayede kişi hem dinlenmiş hem de daha enerjik bir şekilde uyanabiliyor. Yine de gece uykusunun kalitesini korumak için, son kahvenin yatmadan en az altı saat önce içilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Yine de her gün uyumak mı istiyorsunuz?

“Eğer her gün şekerlemeye mecbur kalıyorsanız, gece uykunuzda bir sıkıntı olabilir,” diyor Kilkenny.

Özellikle öğleden sonra gelen hafif uyku hali normal. Ama bu sürekli bir mücadele haline geldiyse, gece uykunuzun süresine ve kalitesine bir göz atmanın zamanı gelmiş olabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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